El Violeta logró su primera victoria de visitante y abandonó el último puesto de la tabla de posiciones. El próximo viernes jugará contra Güemes (SdE). Con un golazo de Alejandro Gagliardi, Villa Dálmine venció ayer 2-1 a Almagro y ganó su primer partido en condición de visitante. Así, el Violeta logró su segunda victoria consecutiva (en la fecha anterior Fernando Bersano le dio el triunfo contra Santamarina de Tandil) y abandonó el último lugar de la tabla de posiciones. El partido se disputó en el Estadio Tres de Febrero, en José Ingenieros, donde los locales se pusieron en ventaja con un gol tempranero de Brahian Cuello a los tres minutos de iniciado el partido. El Violeta no se desalentó y salió a presionar a un rival que, a pesar de sus imprecisiones y errores, estableció el ritmo del partido y buscó constante con pelotazos a Cuello. El jugador Tricolor, Santiago Rodríguez, tuvo una chance clara que desperdició con un pelotazo que se elevó por encima del arco defendido por Emanuel Bilbao, quien unos minutos antes, repelió magistralmente un remate de Gonzalo Jaque. Cuando todo parecía indicar que el Violeta se iría al descanso en desventaja apareció Rodrigo Cáceres que, aprovechando un grosero error de los Tricolores, remató con eficacia y empató el partido. El cual finalizó con la victoria Violeta que tuvo como protagonista a Alejandro Gagliardi que, con una magnifica jugada individual, convirtió el gol de la victoria. Los demás partidos de la fecha finalizaron de la siguiente manera: Santamarina de Tandil 0-2 San Telmo, Güemes (SdE) 1-0 San Martín de San Juan, Atlético Rafaela 2-1 Tristán Suárez, Ferro 0-0 Brown (PM). En el día de hoy jugarán: Gimnasia (J) vs Independiente Rivadavia (15.00), Instituto vs Barracas Central (15.30). Por otro lado, el lunes Deportivo Morón jugará contra Brown (21.30) y el martes All Boys contra Defensores de Belgrano (21.10).

villa dálmine logró su pimer triunfo como visitante y salió del fondo de la tabla. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (2): Emanuel Bilbao; Maximiliano Pollacchi, Zaid Romero, Rodrigo Caseres y Facundo Rizzi; Laureano Tello, Emiliano Agüero y Ezequiel D’ Angelo; Lautaro Díaz, Alejandro Gagliardi y Francisco Nouet. DT: Marcelo Franchini. SUPLENTES: Ezequiel Navarro Montoya, Fernando Bersano, Santiago Moyano, Agustín Stancato, Gino Olguín, Franco Constantino, Germán Díaz, Juan Cruz Franzoni y Lucas Cajes. ALMAGRO (1): Horacio Ramírez; Nahuel Basualdo, Nicolás Romat, Brian Machuca y Dante Cardozo; Gonzalo Jaque, Luis Jerez Silva, Gonzalo Martínez y Brahian Cuello; Santiago Rodríguez y Nicolás Servetto. DT: Walter Perazzo. SUPLENTES: Francisco Del Riego, Norberto Paparatto, Sebastián Valdez, Marco Lambert y Jonás Gutiérrez. GOLES: PT 3m Brahian Cuello (A); 44m Rodrigo Cáceres (VD). ST: 33m Alejandro Gagliardi (VD). CAMBIOS: ST 15m Da Rosa x Jaque y Rueda x Martínez (A); 18m Bersano x Díaz y Cajes x Nouet (VD); 20m Mercado x Rodríguez (A); 24m Díaz x D’ Angelo (VD); 36m López x Cardozo (A); 39m Franzoni x Gagliardi (VD); 41m Moyano x Tello (VD). AMONESTADOS: Romat y Basualdo (A). CANCHA: Estadio Tres de Febrero. ÁRBITRO: Fabricio Llobet.









El próximo viernes se enfrentará a Güemes (SdE). #VolvemosaAlentar Ante la posibilidad de admisión de público, que dispondría en los próximos dias la Asociación del Futbol Argentino, y de acuerdo a lo que establecería el nuevo protocolo con un aforo del 50% de la capacidad de cada tribuna, la Comisión Directiva, ha tomado la decisión de lanzar una Moratoria Excepcional para los socios de la institución que no han podido pagar durante 2020/2021. Teniendo en cuenta los efectos negativos en la economía que produjo la pandemia en todos los ámbitos, y que en ese contexto los clubes no han sido la excepción, se lanza esta moratoria, que pretende que todos aquellos socios violetas que por distintas circunstancias se vieron afectados y no han podido abonar las cuotas, puedan ponerse al día. Esta moratoria va dirigida a los socios que deban 6 ó más cuotas y deseen ponerse al día para poder volver al Coliseo de Mitre y Puccini. La moratoria se extiende desde el 27 de Septiembre de 2021 hasta el 31 de Diciembre 2021. Para conocer las distintas alternativas de regularización acercate a la secretaría del club(Lunes a Viernes de 9.30 a 17.30 y Sábados de 10 a 13) o por teléfono al 03489-422567.