Choque y agresiones en el centro

Fue anoche. Uno de los autos no tenía permiso para circular y fue secuestrado. Hay dos aprehendidos. Efectivos de la Prefectura Naval y del Comando Patrulla se presentaron anoche pasadas las 21 en Castelli y Cabrera donde tenía lugar una confrontación entre los conductores de un Renault 18 y un Volkswagen Polo. Según testigos en el lugar, minutos antes habían colisionado en las inmediaciones de la plaza Eduardo Costa y el Renault 18 se dio a la fuga. La persecución finalizó en Castelli y Cabrera, donde comenzó la gresca, incluyendo un botellazo que impactó en la luneta trasera del Polo. Siempre a partir de dichos de vecinos, durante la pelea, el conductor del Polo a su vez rompió la luneta del R18 de una trompada, lo cual le provocó un corte en una de sus manos y fue trasladado al hospital municipal por el SAME. Cuando las autoridades controlaron la situación, se pudo establecer que el R18 no tiene permiso para circular y fue secuestrado; al tiempo que sus dos ocupantes fueron aprehendidos.

El Renault 18 no tenía permiso para circular y fue secuestrado.