Con gran emoción se realizó la Ordenación Sacerdotal de Rodrigo Golán

Fue en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, presidida por el Obispo Monseñor Pedro María Laxague. El intendente, la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio, Elisa Abella; familiares, amigos y la comunidad rogacionista acompañaron al joven de nuestra ciudad. "Les pido que me tengan paciencia, que me ayuden y que hagamos este camino juntos". La esquina de Avenida Balbín y Pueyrredon se vio convulsionada ayer a la mañana. El motivo fue la ordenación sacerdotal de Rodrigo Ezequiel Golán (30). Con un día soleado, una parroquia decorada para la ocasión y la presencia de familiares, autoridades municipales, escolares, Cruz Roja, amigos y fieles de la Comunidad Rogacionista, se desarrolló con éxito la celebración eucarística. Previo a la ordenación, estuvo la banda Municipal de nuestra ciudad deleitando a los presentes. La ceremonia fue presidida por el Obispo de la Diócesis Zarate-Campana, Monseñor Pedro María Laxague, y concelebrada por numerosos sacerdotes de la Diócesis. Entre sus palabras el obispo resaltó "Tenemos que recordar que todos tenemos el espíritu del Señor sobre nosotros desde el Bautismo…Cuando celebramos la ordenación sacerdotal estamos reviviendo nuestra propia consagración bautismal" y agregó "el Sacerdote tiene que ser aquel que lleve alegría, consuelo, esperanza, perdón a todos... Rodrigo vas hacer un servidor de este pueblo". Hace 42 años que la comunidad rogacionista está en Campana y en todos estos años no hubo ninguna vocación sacerdotal de un vecino campanense. A los treinta años del Colegio Aníbal María Di Francia se ordena Rodrigo como sacerdote y es el primero que seguirá ejerciendo en Campana. Durante la ceremonia, los hermanos de Rodrigo, fueron los encargados de alcanzar hasta el altar la estola y la casulla con las que fue revestido por el Padre José Pedraza compañero y amigo del Seminario y por el Padre Giovanni Guarino. Este último fue el encargado de leer varias saludos como el que envió el Papa Francisco desde el Vaticano, así como también leyó un mensaje del Padre Superior General desde Roma, el padre Provincial desde San Pablo. "Uno se siente contento y feliz por este momento. Rodrigo siempre a disposición y a la orden de cualquier actividad. Es una bendición tenerlo entre nosotros", expresó Giovanni. Visiblemente emocionado luego de su Ordenación, Rodrigo se dirigió a los presentes "estos días fueron muy movilizantes, fue volver a pasar por el corazón toda la trama de la vida de uno". Agradeció a su familia, a sus amigos del colegio presentes en la ceremonia acompañándolo, a los compañeros del Seminario, a la comunidad rogacionista, a los formadores. "La Congregación fue un lugar donde siempre me sentí a gusto. Les pido que me tengan paciencia, que me ayuden y que hagamos este camino juntos que para lo que pueda y en la medida que sea lo haré". "Sigamos rezando y unidos. Me toca ser el primero pero sigamos rezando para no ser el único y el último de vocación sacerdotal Rogacionista y que el Padre Anibal nos siga ayudando a ser buenos operarios y operarias de la mies". Cabe resaltar que la ceremonia fue acompañada por el Coro de la parroquia quien deleitó con canciones. Sin duda, se trata de una gran momento especial y esperado para Rodrigo Golán y su familia, así como para toda la comunidad rogacionista. Pero, sobre todo, es una gran noticia para la comunidad campanense que, desde hoy, contará con un nuevo sacerdote. Hoy a las 11:30 en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen oficiará su Primera Misa. Quedan todos invitados.

EL INTENDENTE Y ELISA ABELLA ACOMPAÑARON LA ORDENACIÓN El intendente Sebastián Abella y la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio, Elisa Abella, acompañaron este sábado por la mañana la ordenación de un nuevo Sacerdote. Esta celebración fue declarada de interés municipal. Al finalizar la ceremonia, que fue presidida por monseñor Pedro María Laxague ante la comunidad rogacionista, tanto el Intendente como Elisa felicitaron al nuevo sacerdote y lo invitaron a trabajar de forma conjunta, siempre pensando en el bienestar de los vecinos. SALUDOS ESPECIALES DEL COLEGIO Y DE CASA DE DÍA "La Ordenación sacerdotal de Rodrigo es para nosotros motivo de mucha felicidad y bendiciones. Él es ex alumno de nuestro colegio y desde que conocimos su decisión de ser sacerdote lo hemos acompañado siempre", expresa Marisa Pandiani, directora Nivel Primario del colegio. "Este año como Capellán ha sabido ganarse un lugar especial dentro de la Institución, por su cercanía, su disponibilidad, consejos y reflexiones. Siempre está atento a las necesidades de los pequeños, que lo escuchan, lo esperan y participan entusiasmados en las celebraciones" y agrega "hoy, compartir su ordenación, representa para nosotros, esperanza, encuentro, el inicio de una misión renovada, con la mirada puesta en cada niño, joven y adulto que Dios le ha confiado en su apostolado". Finalmente augura "deseamos que el Padre Rodrigo continúe siempre su labor fecunda con esa fuerza que contagia, que a donde sea que el Señor lo envíe pueda vivir su sacerdocio con amor, misericordia y mucha Fe. Felicitamos a Rodrigo y le agradecemos su Sí generoso y comprometido". Por su parte Beatriz Huarte, desde Casa de Día, expresa: "Padre Rodrigo, felicitaciones y bendiciones que el Señor siempre este contigo y María te ayude. Me hace muy feliz tu vida consagrada. Adelante". ¿QUIÉN ES RODRIGO? Rodrigo Ezequiel Golán nació el 8 de enero de 1991. Es hijo de Nora Scarones y Claudio Golán, y tiene tres hermanos: Matías, Juan Ignacio y María Victoria. Estudió en la escuela Nº 16 General José de San Martín y en el Colegio Rogacionista de Campana. Inició los estudios de comunicación social en la Universidad de Buenos Aires. En la Pastoral de Comunicación de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, profundizó y se identificó con el carisma Rogacionista. Inició su camino vocacional en 2011. En 2014 estudió filosofía en el Seminario Santo Cura de Ars, en la localidad de Mercedes y un año después ingresó en el noviciado, en Brasilia. El 2 de febrero de 2016 realizó su primera profesión religiosa en la Parroquia Divino Espíritu Santo, en Brasilia, y fue transferido hacia el Seminario San José (San Pablo) iniciando los estudios de teología en el ITESP. En 2018 realizó su tarea pastoral en la comunidad Rogacionista de Campana. Regresó a San Pablo en febrero de 2019 y retomó sus estudios de teología que concluirá al final de este año. El 1 de diciembre de 2019 realizó su profesión perpetua en la parroquia San Pedro Apóstol. El 29 de agosto de 2020 fue ordenado Diácono por el cardenal Odilio Scherer, arzobispo de Sao Paulo. En diciembre del año pasado concluyó sus estudios teológicos y fue destinado a esta comunidad como animador vocacional y capellán del colegio rogacionista.

