El Tricolor venció 60-59 como local a Ingeniero Raver y logró su tercera victoria en el Torneo de Primera División de la ABZC. Por la quinta fecha del Torneo de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), Ciudad venció ajustadamente a Ingeniero Raver como local en un partido disputado el viernes por la noche. Para el Tricolor fue su tercera victoria en el torneo mientras que para Ingeniero Raver representó la situación opuesta, es decir, su tercera derrota en lo que va del campeonato. El primer cuarto se cerró con un tanteador que ponía en ventaja a los locales por la mínima diferencia (17-16). Sin embargo, esto se revirtió en el segundo cuarto que finalizó con el marcador a favor de los visitantes (11-13). En el tercer cuarto, los Tricolores superaron con tranquilidad a su adversario (19-14). Finalmente, el último cuarto lo dominó Ingeniero Raver (13-16) pero no le alcanzó y los locales paralizaron el marcador con un resultado favorable (60-59). Consultado acerca del partido, el DT del CCC, Martín Trovellesi, manifestó: "Estoy contento porque se ganó. Pudimos cumplir en defensa en anular a Iglesias y en ataque me hubiese gustado jugar más fluido y no sufrir tanto con los tiros libres en el último cuarto". En la sexta fecha, Ciudad enfrentará a Atlético Pilar: "De Atlético sabemos que tiene jugadores de jerarquía, que han jugado en otros niveles, así que tenemos que ir preparados, tratando de no repetir errores, y mentalizados a que va a ser un partido muy difícil" concluyó Trovellesi. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (60): Iglesias (12), Díaz (8), Garín (15), Santini (14) y Rojas (8) (FI); Fitzer, Kasta, Rocetto y Jelavich (3). DT: Martín Trovellesi. INGENIERO RAVER (59): Iglesias (7), Cerolini (5), Maurente (16), Geoghegan (11) e Insaurralde (1) (FI); Basso (4), Bianchi (15) y Marino. DT: Marcelo Policastro. PARCIALES: 17-16, 11-13 (28-29), 19-14 (47-43) y 13-16 (60-59). GIMNASIO: Ciudad de Campana. JUECES: Mariano Imosi y Gustavo Blanco.

