El Tricolor se impuso ayer 26-20 como visitante por la octava fecha de la Tercera División de la URBA. El próximo sábado se enfrentará a San José. Después del triunfo frente a Náutico Arsenal Zárate, los Tricolores se impusieron 26-20 ante Varela Jr, uno de los equipos más fuertes del torneo, por la octava fecha del campeonato de Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Con este resultado, Ciudad sumó una nueva victoria a su formidable campaña que acumula cinco triunfos (venció a Los Molinos, Vicente López, Ezeiza RC, Náutico Arsenal Zárate y Varela Jr), dos derrotas (perdió frente a Los Pinos y Porteño) y un empate (con Beromama). Así, acumula 22 unidades y se encuentra en el 6° lugar de la tabla de posiciones, a doce de distancia del líder Porteño (34), que ganó siete partidos y perdió uno (contra Varela Jr en la sexta fecha). En este encuentro disputado el día de ayer en la cancha de Varela Jr, la formación dispuesta por los entrenadores Sebastián García y Alejandro Calvi fue la siguiente: Santiago Sauton, Alberto Nóbile, Leo Correa, Patricio Mego, Francisco Cuevas, Javier Pérez Caffarena, Nicolás Fernández, Martín Lescano, Juan Calvi, Nazareno Alaguibe, Carlos Díaz, Enrique Peralta, Franco Velázquez y Franco Damiano. Los suplentes fueron los siguientes: Facundo Hereñú, Adrián Lugo, Agustín Debaz, Nicolás Cristaldo, Luca Dearmas, Facundo Cerdá y Andrés Kibisz. Además, este triunfo 26-20 (con try de Velázquez y de Lescano; y 4 penales y 2 conversiones de Calvi) provocó que Varela Jr le cediera la cima a Porteño. Los demás resultados de esta octava fecha fueron: Banco Hipotecario 27-18 Beromama, Porteño 27-22 Los Pinos, Tiro Federal de Baradero 36-24 Ezeiza RC, Los Molinos 34-21 Vicente López y San José 25-19 Náutico Arsenal Zárate. Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Porteño, 34 puntos; 2) Varela Jr, 31 puntos; 3) Los Molinos, 29 puntos; 4) Los Pinos, 28 puntos; 5) Banco Hipotecario, 25 puntos; 6) Ciudad de Campana, 22 puntos; 7) Vicente López y Beromama, 16 puntos; 9) San José, 12 puntos; 10) Náutico Arsenal Zárate, 10 puntos; 11) Tiro Federal de Baradero, 4 puntos; 12) Ezeiza RC, 1 punto. En la próxima fecha, que se disputará el 2 de octubre, Ciudad de Campana enfrentará a San José. Los demás partidos son: Náutico Arsenal Zárate vs Tiro Federal de Baradero, Ezeiza RC vs Los Molinos, Vicente López vs Porteño, Los Pinos vs Beromama y Banco Hipotecario vs Varela Jr.

