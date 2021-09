Mujeres Sindicalistas exigen que la CGT cumpla con la Ley de Cupo Femenino en sus cargos de conducción

"Las Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores rechazamos la propuesta de la cúpula de la CGT que estipula la paridad de género bajo un esquema de cargos alternos", señaló la diputada provincial Soledad Alonso. "De cara al Congreso de Renovación de Autoridades, de fecha 11 de Noviembre de 2021, exigimos se cumpla con la Ley de Cupo Nro. 25674, que nos permitirá integrar la nueva conducción, con una representación del 30% en los cargos titulares de las Secretarias existentes. Este piso tiene vigencia y debe ser respetado y después, con nosotras ya incorporadas, construir colectiva y democráticamente la igualdad. Dado que las mujeres sindicalistas no hemos sido consultadas para realizar esta reforma y, en el actual contexto, careceremos de representación en ese debate", señala un reciente comunicado por la rama femenina de la Corriente Federal de Trabajadores, de la cual la diputada provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso, forma parte como integrante de la conducción del SECASFPI, gremio de empleados de la ANSeS. "Lo que queremos -señaló la Lic. Alonso, quien además preside la Comisión de Trabajo de la cámara baja bonaerense- es el 30% de representación en el Consejo Directivo, y rechazamos la propuesta de la cúpula de la CGT que estipula la paridad de género bajo un esquema de cargos alternos, en un intento más de una conducción arcaica que pretende tomar la iniciativa para disfrazar de inclusión algo que no es más que otro ardid. Queremos compañeras en puestos de decisión dentro de la CGT". En ese mismo sentido, agregó: "Muchas de nosotras lideramos espacios locales y regionales, tenemos vocación de representación y consideramos que es momento de integrarnos a la conducción nacional. No nos interesa estar sólo para la foto, sino sentadas en la mesa donde se toman las decisiones. El planteo de cargos titulares alternos donde las compañeras intervengan sólo cuando los temas sean de mujeres, o Secretarías con varones titulares y mujeres suplentes no busca ni se acerca al esquema de igualdad que plantea la ley". "Fuimos nosotras, las mujeres sindicalistas, quienes le hicimos el primer paro a Macri. Pusimos sobre la mesa de discusión el techo de cristal, la brecha salarial, y la inequidad del mundo laboral en términos de género; dimos visibilidad a las tareas de cuidado y hoy están reconocidas por el gobierno… Somos las mujeres las que tenemos menor índice de ocupación, menor salario, menor registración, menor salud y por lo tanto, somos también las mujeres las que debemos darle solución a estos problemas", concluyó.



LA LIC. ALONSO EN SU DESPACHO DE LA PLATA, DONDE PRESIDE LA COMISIÓN DE TRABAJO DE LA CÁMARA BAJA BONAERENSE.