Mara Pedrazzoli

En los próximos meses el gobierno encara la posibilidad de llegar a un acuerdo con el FMI que supondrá una alternativa para viabilizar el pago del préstamo stand-by por USD 56.300 millones firmado en mayo de 2018. El préstamo más grande en la historia del FMI, el que superó a la suma de todos los créditos otorgados por el Fondo en 2020 a países afectados por la pandemia, y del cual se desembolsaron USD 44.100 millones. Para que pueda hacerse una idea, en agosto pasado ingresaron al país USD 4.300 millones en concepto de DEGs como parte de una estrategia global del Fondo, e hubiera sido saludable gastarlos pero se usan para cancelar la deuda. En tanto, la administración ma-crista recibió cinco desembolsos de USD 8.900 millones promedio cada uno en un lapso de un año y medio y con plena disponibilidad de gestión. Los dólares del stand-by entraban pero se seguían yendo: en mayo de 2018 se pautó el préstamo y en mayo de 2019 se aceleró la corrida cambiaria. El Central perdía en promedio USD -3.300 millones por mes, mientras que la peor crisis que enfrentó el FdT significó pérdidas por USD -1.400 millones mensuales. Comparativamente con nuestro balance de comercio exterior, la deuda exclusivamente con el FMI representa que las empresas entregasen dos dólares al FMI por cada dólar neto vendido. En julio de 2019 ocurrió el último desembolso de parte del organismo, el gobierno macrista había acordado adelantar el 80% de los desembolsos en el primer año y medio del préstamo que debía durar tres años. Las variables macro-económicas que monitoreaba el Fondo eran básicamente tres. El "crecimiento" de la economía: que acumulaba en 2019 dos años de recesión. La emisión monetaria que debía acotar la inflación que en 2019 alcanzó un máximo desde 1991 (cuando había sido del 84% anual..). Y el déficit fiscal, que había bajado drásticamente desde -2,3% a -0,4% del PIB entre 2018 y 2019. Ninguna fue satisfactoria. Meses atrás, ex funcionarios macristas mostraban estadísticas del Tesoro para argumentar que los dólares del stand-by se habían usado para cancelar deuda. Desde el oficialismo analizaban las estadísticas macro (las reservas) para mostrar que USD 80.000 millones se habían fugado del país. Tiempo atrás esa estrategia se denominaba "bicicleta financiera", hoy se la llama simplemente especulación. El recuerdo más cercano que tiene nuestro país con el FMI fue el año 2001. El llamado "blindaje" fue un préstamo por USD 40.000 millones acordado con el gobierno de De la Rúa para sostener la Convertibilidad; un modelo económico que requería que en las reservas del BCRA hubiera un dólar por cada peso circulante. Algo imposible de cumplir ante déficit comercial y el retiro permanente de los depósitos, aún así el Fondo otorgó el dinero. Las metas de superávit primario exigidas para aprobar los desembolsos no podían cumplirse. Ricardo López Murphy fue el tercer ministro de Economía del ex presidente De la Rúa. Prometió un ajuste fiscal tan grande al Fondo que repentinamente ocasionó la renuncia de varios miembros del gabinete. Duró 15 días en su cargo, De la Rúa lo reemplazó por Domingo Cavallo. Mingo junto a su secretario de Política Económica, Federico Sturzenegger, firmó el "Mecanje". Ese nombre recibió la operatoria de reestructuración de la deuda blindada, que lejos de redundar en una quita significó un incremento de los vencimientos de deuda. La reestructuración fue concedida pese a que ninguna de las exigencias macroeco-nómicas del Fondo habían sido cumplidas. Esa deuda fue defaulteada en 2002 por el primero de los cinco presidentes que tuvo Argentina ese año, Adolfo Rodríguez Saa. Con Néstor Kirchner la deuda fue cancelada y otra parte (la de acreedores privados) reestructurada exitosa-mente en 2006 y 2010, dejando para el último tramo del gobierno de CFK un puchito de USD 20.000 millones en manos de acreedores buitre. ¿Qué propone actualmente el FMI para llegar a un acuerdo? Firmar un Programa de Facilidades Extendidas (EFF, en sus siglas en inglés) con plazos que varían entre 4,5 y 10 años y compromisos de reformas estructurales profundas y duraderas. El gobierno del FdT dice, o decía: el programa lo vamos a armar nosotros. ¿Qué puede exigir el FMI? Se comenta que lograr un déficit fiscal cero (habrá que ver en cuántos años), reducir la brecha entre el tipo de cambio oficial y los financieros y discutir los subsidios energéticos, al tiempo que mantener una inflación controlada.