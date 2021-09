Llegó el año 2021 y seguimos expectantes de las variables que imponían los acontecimientos derivados de la pandemia. A través del grupo de WhatsApp se continuó con lo que podía ser posible, dentro de los protocolos vigentes. Muchas ideas insumieron bastante tiempo de elaboración y consenso. En todas estas cuestiones de trabajo en equipo, valen mencionar las colaboraciones de tiempo y esfuerzo, horas quitadas al sueño búsqueda de presupuestos, planillas de encuestas, compras, gestiones y logística, además de colaboraciones económicas extras de parte de algunos. También destacar que no es necesario detallarlos en esta nota, porque en el grupo sabemos quién es quién y lo principal es dar a conocer el espíritu que anima a esta Promoción 1971. Con la base del diseño de la medalla, se confeccionaron señaladores. Otro de los temas era el regalo para la escuela, allí se le pidió a los directivos una lista que evaluamos de acuerdo a nuestras posibilidades. Cuando se pensó en plantar un árbol, también surgió la necesidad de dejar cerca de él un testimonio de nuestra promoción. No queríamos una placa tradicional, la idea era una piedra rustica. Se buscaron mejores precios en nuestra ciudad, localidades vecinas, Capital e inmediaciones, la piedra se mostraba esquiva a nuestros sueños y bolsillos. Gratamente nos sorprendió la información de una compañera residente en Catamarca, que había encontrado la piedra y el artista que la grabaría. En esa instancia también hubo que consultar todos los paso a paso con las autoridades de la escuela, quienes de alguna manera se unieron a nosotros facilitando la concreción de nuestras propuestas. La piedra es mármol Dolomita dorado, que procedente de cantera de Olavarría, emprendió su viaje a Catamarca, y luego de su preparación a cargo de un artista plástico del lugar, continuó hasta Capital-Buenos Aires y finalmente Campana. Ya en nuestra ciudad, había que preparar la base para su colocación. Ahí estuvieron nuevamente dos de nuestros compañeros en la ardua tarea. Finalmente llegó el día 16 de septiembre que nos reunimos en el parque del frente de la escuela, ya que por las restricciones no se podía hacer un acto académico. Algunos llegaron de Buenos Aires, Santa Clara del Mar, Catamarca, Campana, con la alegría de re encontrarnos. En primer lugar se hizo entrega a los directivos de nuestro obsequio para la escuela y luego, con el acompañamiento de una delegación de alumnos de Jardín y Primaria, ya que ellos serán los que continuarán nuestro legado, escuchamos las afectuosas palabras de la Directora de la Unidad Académica. Momentos después se descubrió la obra, cuya base simboliza a la proa de un barco, que surge de la tierra. No podemos determinar cuál es su tamaño. Solo vemos la punta. Un símbolo de lo que formamos. Surgir es esperanza y futuro. Una historia que cargamos, una estela que dejamos y la idea de un recorrido pendiente sin saber hasta cuando…en su cara posterior incorporada en el hormigón de la base, la frase que nos vincula, " SOMOS FAMILIA" y arriba la hermosa piedra que lleva acuñada el dibujo de las medallas y señaladores. Llenos de emoción nos retiramos, con la gran satisfacción de haber dejado una huella en el frente de nuestra querida Escuela Normal Mixta Dr. Eduardo Costa y renovando el compromiso de pertenencia y amor hacia este segundo hogar, donde aprendimos por sobre todo a ser mejores personas cada día. Agradecemos especialmente a la buena gente que nos ayudó en la concreción de este sueño: Analía Ortiz: Directora de la Unidad Académica, Ligia Cornejo: Vicedirectora Nivel Secundario, Melisa Felice: Vicedirectora Nivel Secundario, Representantes de Jardín y Primaria, Mariano Desmonteix, artista plástico, Isidoro Villalba Riveros y su equipo. Corralón Avenida de Leonardo Villanueva. ADE construcciones de Agustín Duff. La Autentica Defensa especialmente, por ayudarnos a contar parte de la historia de la Promoción 1971, en sus Bodas de Oro.