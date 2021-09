El debate actual

Jorge Bader

Urbanismo moderno, expansión, y habitabilidad. La experiencia de la interconexión público-privada como herramienta para la competencia regional y el desarrollo económico local es una tendencia emergente en los países desarrollados y en las ciudades de América Latina y el Caribe. Para ello, algunas ciudades han recurrido al establecimiento de Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL) para combatir la pobreza, crear empleos, crear negocios sostenibles, fortalecer las relaciones con alianzas público-privadas e involucrar a la sociedad civil en los objetivos estratégicos del desarrollo económico local. El establecimiento de este tipo de agencias también responde a un enfoque estratégico y operativo para cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel regional y local. La pregunta que subyace es, ¿Cómo pueden las ciudades desarrollar, construir e implementar proyectos de innovación urbana a gran escala con la participación del sector privado? Recientemente, la Red de Ciudades lanzó el Desafío de Ciudades de América Latina y el Caribe, instando a los gobiernos locales de América Latina y el Caribe a lanzar proyectos innovadores de reformulación urbana que promuevan la participación del sector privado e implementen el desarrollo económico local a través de agencias gubernamentales. Veintinueve ciudades de 11 países presentaron propuestas. Cada propuesta fue presentada por un comité compuesto por tres miembros: representantes del sector público, representantes del sector privado y la Agencia de Desarrollo Económico Local. La idea es la cogestión público privada. En esa línea de pensamiento, el PHD Ángel Shlomo, Arquitecto y master en desarrollo urbano en su libro "Planeta de ciudades" habla claramente de lo que él define como la expansión inevitable, y alerta sobre la necesaria coordinación de acciones público-privadas para el desarrollo armónico y el logro de densidades sostenibles, viviendas dignas, y obras de infraestructura cogestionadas. Durante muchos años hubo un debate sobre la contención urbana y los límites al crecimiento. El factor crítico frente a esta visión contrapuesta a la expansión es precisamente la crisis de los servicios ya que toda expansión extraurbana viene acompañada de una dificultad subyacente en la provisión de los servicios necesarios para hacer viable a la sustentabilidad del territorio. Siempre ejemplifico lo sucedido en nuestro país, y más aún en nuestra provincia, antes de la Ley de Uso del Suelo, pero este fenómeno de urbanización que generó espacios extraurbanos sin servicios esenciales, o con alguna carencia de ellos es un fenómeno que cruzó transversalmente a toda Latinoamérica, y se repitió en la mayoría de los países con diferentes matices, hecho que queda demostrado en este análisis que hace la Red de ciudades en estos últimos años. Las legislaciones posteriores por mejor voluntad aplicada no lograron necesariamente la solución, pero cargaron al menos contra la especulación del suelo obligando a la generación equitativa de loteos y subdivisiones con servicios básicos. Pero el Estado, en el contexto de estas legislaciones no necesariamente se mantuvo a la altura de sus responsabilidades derivando en los efectores privados la totalidad de la responsabilidad. Esto dio por resultado modelos de uso del suelo totalmente privatizados en forma de barrios cerrados y clubes de campo donde los servicios se solventan con el aporte de los usuarios puertas para adentro. En estos talleres de análisis del urbanismo que viene, la discusión es sobre los modelos cogestionados donde las fórmulas son mixtas. Barrios abiertos con gestión de servicios privados, participación relativa del Estado en los modelos de mantenimiento conjunto, esquemas de gestión cooperativa, nuevos contratos sociales de habitabilidad responsable. Hace unos años, esperábamos los Congresos internacionales de Arquitectura y urbanismo con ansiedad para enterarnos de la evolución del pensamiento en esta área. Ahora los modelos han cambiado y la información es casi diaria porque la humanidad en su concepción gregaria ha avanzado hacia la fuerte concentración en ciudades y la problemática no permite esperar esos grandes Congresos donde el debate y la información quedan rápidamente desactualizados. El futuro del urbanismo está siendo construido en el día a día y las demandas de crecimiento de nuestras ciudades son constantes. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015