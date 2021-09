Juan Manuel, un pequeño gran guerrero

P U B L I C









El joven oriundo de nuestra ciudad se encuentra hace 48 días internado en el Sanatorio Anchorena tras contraer COVID. La Auténtica Defensa dialogó con Mónica Navarro, su madre, que nos actualiza su situación y expresa "no nos va alcanzar la vida como familia para agradecer el acompañamiento, el cariño y la fuerza que nos brindan". El Covid-19 golpeó fuerte a la familia de Mónica Navarro, una conocida vecina quien junto a su hijo Juan Manuel, cada año organiza la marcha por el Día Mundial del Síndrome de Down, que invita a reflexionar sobre la inclusión. Tanto Mónica como su esposo y sus dos hijos, Ana y Juan Manuel, se vieron afectados por el virus. Pero el niño con síndrome de Down fue el más afectado, ya que su cuadro se agravó y debió ser internado en terapia intensiva. Juan Manuel empezó con un cuadro de conjuntivitis los últimos días de julio y los primeros días de agosto. A ese malestar se le sumó la fiebre, tos, dolor de cabeza. Situación que llevó a internarlo desde el 6 al 8 en la Clínica Delta en nuestra ciudad. Ya el 8 por la tarde se decidió el traslado inmediato al Sanatorio Anchorena situado en Capital Federal. Juan Manuel ya lleva 48 días internado. En este periodo le realizaron una traqueotomía, a través de ella sigue conectado al respirador. Tiene sonda vesical, sonda nasogástrica, está conectado a las vías periféricas y recibe medicación (morfina) cada cuatro horas. Tras tener neumonía bilateral, tuvo su primera infección de Pseudomona, alojada en la parte inferior del pulmón derecho. A ese cuadro se suma que le tuvieron que pasar 2 unidades de glóbulos rojos. "Tiene ambos pulmones muy comprometidos, derrame pleural, el pulmón derecho más comprometido. Tras realizarle una tomografía de contraste se detectó que el líquido estaba aumentado en los pulmones. Si bien no se piensa en un drenaje lo tienen controlado", detalla Mónica en diálogo telefónico con La Auténtica Defensa. Actualmente se le detectó un trombo (coágulo) en la arteria pulmonar que puede producir un derrame o una obstrucción. Es decir que está con noxaparina, anticoagulante que lo mantiene controlado. Él está despierto. En los últimos días le han bajado bastante la sedación. Le suministran la cuota necesaria para mantenerlo tranquilo y además así los órganos pueden cumplir con las funciones vitales. "Hay que estar fuerte, me quiebro fuera de la habitación. Lo único que nos sostiene es la Fe en Dios. Lo dijo un jefe de la Pediatría nosotros proponemos y el de arriba dispone. Ellos hacen todo y más. Es muy dinámica la terapia. No se les escapa nada y están muy preocupados". Mónica resalta que a pesar de la condición de Síndrome de Down, JuanMa no tiene patologías de base, no tiene cardiopatías, ni asma. Días antes de contagiarse se había anotado y le había llegado el turno para su vacunación a él y a su hermana. Cuestión que para JuanMa tuvo que ser postergada. Hasta contagiarse de COVID estaba cursando el primer año en IMENIC, hizo clases virtuales y desde el instituto también están angustiados por la situación pero sin embargo todo lo aprendido allí le ha enseñado a vincularse con otras personas mientras está internado en el hospital. Hoy debido a la traqueotomía la forma de comunicarse con él es a través de señas. Su madre se muestra optimista y detalla que, una vez que su hijo salga de alta del hospital tendrá que ir a otro lugar de rehabilitación. "Este año nos está haciendo sufrir, llorar y tener miedo pero vamos aprender un montón y así poder sobrellevar cada obstáculo que se nos presenta. El Covid entró a nuestras vidas para hacer de ella un caos. Pero nosotros como familia unidos por el amor lo vamos a vencer". Hace mención a una canción de Topa (que le encanta a JuanMa): ..."La tormenta pasará, tu cabeza mojará...la tormenta pasará, un refugio hay que buscar…".







AGRADECIMIENTO Mónica destaca la ayuda de la Dra. Analía Verónica Arsich de nuestra ciudad. Pediatra de JuanMa y de sus hermanos que al comienzo del contagio hizo el seguimiento permanente por videollamada. "En la Clínica Delta la atención de los médicos fue excelente. Yo afirmo que hay pediatras y Arsich es una. Además la supervisora de las enfermeras actualmente me llama para preguntar por Juan Manuel". La madre del niño destacó la ayuda de la Diputada Provincial Soledad Alonso y su esposo el Diputado Nacional Carlos Ortega que cuando comenzó todo le pusieron a disposición un hotel para poder estar cerca de JuanMa. Fue excelente el acompañamiento de Eleonora Penovi, subsecretaría de salud del hospital San José. Ella fue quien la contactó con Elisa Abella, desde la parte de Desarrollo Social y se puso a disposición un transporte para que Mónica pudiera viajar todos los días a verlo. En las redes sociales, múltiples fueron las cadenas de oración pidiendo por la mejoría del joven, egresado de la Escuela 7. "Realmente tenemos mucha Fe, jamás la vamos a perder. Juancito con la voluntad y la mano poderosa de Dios podrá salir adelante. No nos va alcanzar la vida como familia para agradecer el acompañamiento, el cariño, el amor y la fuerza que nos brindan. Juan Manuel es todo amor y todo lo que puedan abrazarlo a la distancia le va a llegar".

Imagen que Mónica difundió en sus redes sociales en el marco del Día de la Sanidad en agradecimiento a los médicos que atienden a su hijo ACLARACIÓN RIFA Hace algunas semanas a la hermana de Juanma le pareció una buena opción realizar una rifa para ayudar con los gastos económicos que surgen a diario, ya que por el momento sus papás no se pueden internar en el Sanatorio debido a que está en terapia intensiva. En muy pocas horas, por suerte, se vendieron los 200 números y ya se han entregado los premios. Ante algunos mensajes que ha recibido y confusiones Mónica aclara que la rifa que se estuvo vendiendo posteriormente fue realizada por amigos de su hermano Maximiliano Navarro, quien falleció hace 20 días y era para ayudar a terminar de pagar los gastos de la cochería. "Maxi era una excelente persona, bueno y muy querido que tomó una terrible decisión. Nada tenía que ver con la rifa que organizó mi hija para Juan Manuel".