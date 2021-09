Reclaman el tratamiento de un proyecto de ley sobre Sensibilidad Central

Integrantes del grupo "Sensibilidad Central Zárate y resto de Zona Norte" realizaron una convocatoria en la Plaza Eduardo Costa. Entregaron folletería y recolectaron firmas. "Es una lucha muy difícil para los pacientes, es mucho dolor y queremos que sea conocido", expresaron. Si bien la Organización Mundial de la Salud declaró en 1992 a la Sensibilidad Central como enfermedad, al día de hoy no está reconocida en Argentina, ni está incluida en el Programa Médico Obligatorio y por ello muchos médicos no la estudian. A raíz de esa situación, integrantes del grupo "Sensibilidad Central Zárate y resto de Zona Norte" realizaron una convocatoria en la Plaza Eduardo Costa. Allí concientizaron y visibilizaron su situación. Se entregaron folletos y se recolectaron firmas. El proyecto de Ley Nacional 149-D-2020 sobre sensibilidad central incluye las enfermedades como Fibromialgia, Encefalo-mielitis Miálgica (llamada fatiga crónica) y Sensibilidad Química Múltiple. "La Fibromialgia es la más conocida dentro de la sociedad y es donde hay más casos diagnosticados pero las tres son muy parecidas y tienen síntomas en común" comenta Victoria López en diálogo con los médicos de comunicación y agrega "son todos síntomas del sistema nervioso central donde hay una falla en los órganos de todo el cuerpo". Lo que pidieron a través del proyecto de ley es que se realice investigación sobre sensibilidad central, se garantice un tratamiento multidisciplinario y capacitación de los médicos y se reconozcan estas enfermedades como discapacitantes. "Quienes sufren estas patologías, no pueden acceder a derechos de salud, laborales ni sociales, por ejemplo tienen que dejar el trabajo o directamente no pueden llevarlo a cabo" explica López. "Queremos que los médicos se capaciten, son muy pocos los que reconocen estas enfermedades y a su vez son pocos los que conocen estas enfermedades. Es difícil ser diagnosticado, lleva muchos años, no hay información ni capacitación" expresan y aclaran que los pocos médicos que están capacitados para poder diagnosticarla lo hacen desde el exterior como Estados Unidos o España, donde hay más información y es donde más se investiga sobre estas enfermedades. Mundialmente entre el 4 y 6% tienen esta enfermedad. La mayoría son mujeres. Luis Manzilo en representación de su esposa Gretel comentó "tiene 41 años, hace tres años y medio que está en cama, solo se levanta tres o cuatro veces por semana. Se hace muy difícil para ella y para su entorno. Es una enfermedad que psicológicamente destroza a la gente; ya que pasa de una vida plena de trabajo y gimnasio a estar postrada en una cama una persona joven es terrible". "Es una lucha muy difícil para los pacientes, es mucho dolor y queremos que sea conocido" concluye Luis Manzilo.

Cintia De León, Luis Manzilo y Victoria López



CONTACTO Facebook: Sensibilidad Central Zárate y resto de Zona Norte Email: sensibilizacioncentral.zarate@gmail.com Twitter: CentralZarate VIDEO: