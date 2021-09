P U B L I C









El 26 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Anticoncepción, con la finalidad de generar conciencia en la población acerca de los métodos anticonceptivos disponibles para prevenir embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y controlar la natalidad. Nace por iniciativa de la Sociedad Española de Contracepción con el firme propósito de difundir a través de la educación sexual, la amplia gama de métodos anticonceptivos disponibles para disminuir los embarazos no planificados y sus consecuencias, no solo en la madre y en el niño sino también en la familia y en la sociedad. ¿Qué es la anticoncepción? La anticoncepción, conocida igualmente como contracepción o control de la natalidad, consiste en la aplicación de cualquier método o dispositivo para prevenir un embarazo no deseado y coadyuvar a la planificación familiar. Mucho se ha avanzado en el terreno de la anticoncepción, sin embargo, las cifras de embarazos no planificados y su consecuencia directa (el aborto provocado) siguen siendo elevadas en todo el mundo, especialmente en la población adolescente. En Argentina se ha avanzado en este campo, la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, mediante la Ley 25673 del año 2002; así como la promulgación de la Ley de Anticoncepción quirúrgica (Ley 26130) del año 2006, son claros ejemplos de derechos adquiridos en estos últimos años. A pesar de ello, las estadísticas muestran que, del total de recién nacidos, un alto porcentaje continúa siendo de madres adolescentes, y la tasa de mortalidad materna sigue siendo elevada. Estas normas plantean el acceso gratuito a un método anticonceptivo de los incluidos en el Plan Médico Obligatorio (PMO): preservativos, pastillas, inyectables, DIU, anticoncepción de emergencia, anticoncepción quirúrgica (ligadura tubaria y vasectomía) e implante subdérmico, parches y anillo vaginal, en hospitales y centros de salud, obras sociales y prepagas. Si bien los Derechos Sexuales y Reproductivos están consagrados internacionalmente y por las leyes de nuestro país, no siempre están garantizados. Que estos derechos se garanticen depende tanto del acceso a la información y a los recursos como del reconocimiento por parte de los y las profesionales de salud de la necesidad de reconocer los estereotipos de género que vulneran a las mujeres y dificultan a veces el acceso a la anticoncepción como herramienta para ejercer sus derechos. Una fecha tan especial que hoy día se ha convertido en un referente y por supuesto, en una inspiración, sobre cómo tomar el control de nuestra sexualidad de una forma sana, responsable y con total libertad. Lo que se busca año tras año, es sensibilizar y concientizar a las personas, que la INFORMACIÓN es una poderosa herramienta para disfrutar de una salud sexual y reproductiva de manera plena.



Dra. Débora B. Cozzarin - Especialista en Ginecología y Obstetricia (MN: 163715 / MP: 59438) - Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606