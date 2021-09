Breves: Deportivas

LOS PUMAS NO PUDIERON CON AUSTRALIA En la quinta y penúltima fecha del Rugby Championship 2021, Los Pumas cayeron 8-27 frente a Australia y extendieron su mala racha a cinco derrotas. El encuentro se disputó en el estadio QLD Country Bank de la ciudad de Townsville (Australia), donde los locales demostraron su superioridad ante un equipo débil que no supo aprovechar sus oportunidades. Así, Los Pumas se quedaron en el último puesto sin sumar unidades. Por otra parte, Nueva Zelanda venció 19-17 a Sudáfrica y se consagró por séptima vez en la historia campeones del Rugby Championship.



GANÓ MARAVILLA El excampeón mundial Sergio "Maravilla" Martínez le ganó este sábado por puntos, en decisión unánime, al británico Brian Rose, en lo que significó su tercera pelea tras su retorno al boxeo, en agosto de 2020. La pelea, pactada a 10 rounds y en categoría mediano, se realizó en la Plaza de Toros de Valdemoro, en Madrid, y las tarjetas favorecieron a "Maravilla" por 96 a 94 y 97 a 94 (dos). La pelea fue bastante pareja e inclusive el pugilista argentino, nacido en Quilmes y residente en Madrid, atravesó un mal momento en el segundo round, pero se recuperó e impuso su mayor experiencia. Inclusive, alcanzó a derribar a su adversario en el octavo round, aunque el golpe no fue neto y el boxeador británico se levantó rápidamente. "Maravilla", que fue el promotor de la cartelera con su empresa Maravillabox Promotions, elevó su palmarés a 54 victorias (30 ko), 3 derrotas y 2 empates, continúa a la espera de una chance por el título mundial, ya que está tercero en el ranking absoluto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). NORRIS HIZO POLE POSITION El británico Lando Norris (McLaren) logró este sábado su primera pole position en Fórmula 1 para el Gran Premio de Rusia, decimoquinta fecha de la temporada que se correrá mañana en el circuito internacional de Sochi. Bajo una intensa tormenta, el español Carlos Sainz Jr (Ferrari) se hizo del segundo puesto y detrás se ordenaron los británicos George Russell (Williams) y Lewis Hamilton (Mercedes), segundo en el Mundial, que buscará mañana su postergada victoria número 100 en la categoría. El líder de la temporada, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) partirá desde el fondo de la grilla por una penalización impuesta debido a un cambio de motor. En la misma situación quedaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el canadiense Nicholas Latifi (Williams). MATTHYSSE DEFIENDE EL TÍTULO La santafesina Edith Soledad Matthysse defenderá este sábado el título argentino pluma ante la bonaerense Laura Soledad Griffa, en el combate central de la cartelera a desarrollarse en el club Ferrocarril Oeste de Merlo. La velada, organizada por la empresa Chino Maidana Promotions, que dirige el ex campeón mundial Marcos Maidana, será televisada por canal 9 desde las 22. La pelea será revancha de la que sostuvieron en octubre de 2017, en el club Unión Central de Villa María, con triunfo de Griffa por decisión unánime. Matthysse, de 41 años, nacida en Rafaela y radicada en Trelew, ostenta un palmarés de 16 victorias (1 ko) y 11 derrotas.