Porque un día 26 de septiembre de 1569, se terminó de imprimir totalmente la Biblia en español. Que fue traducida por Casiodoro de Reina, de ese acontecimiento hace ya 452 años. Este libro, "La Biblia", es uno de los más leídos en el mundo y escrito en más idiomas, se estima que anualmente se venden en el mundo unos 20 millones de ejemplares. Es la forma que eligió Dios para guiarnos y conducir nuestras vidas al Señor Jesús. "Los santos hombre de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo" (2ª Pedro 1:21) "Toda Escritura es inspirada por Dios…" (2ª Timoteo 3:16), Es decir que el "contenido escrito", fue inspiración de Dios, ¿Y cómo sabemos que Dios escribió este Libro? Hay varias razones y argumentos, por ej.: La indestructibilidad de la Biblia, es decir la providencial subsistencia del texto, a pesar de la multitud de ataques y oposición en la historia, sólo el hecho de ser protegida por Dios, manifiesta la soberanía de ese mismo Dios en mantenerla. La Universalidad de su contenido, válido para todo tiempo y edades. La admirable información de detalles históricos, geográficos, culturales y étnicos sin encontrarse en esta información error alguno que la arqueología o la investigación no hayan investigado y descubierto como veraces. La incomparable ética de sus postulados, válidos para todo tiempo, y de una coherencia sin contradicción a pesar de la diversidad de sus "autores" y la distancia de tiempo entre ellos, de más de 1.500 años entre Génesis y el Apocalipsis. La incomparable evidencia de los cumplimientos proféticos, desde las profecías acerca de levantamiento y caída de Imperios, hasta las relacionadas con el Mesías. La saludable, inspiradora y edificante influencia en el mundo, a través de la Historia. Las incomparables evidencias históricas y transparentes de su documentación, en contraste con las obras cumbre del pensamiento humano. La majestuosa extensión de su mensaje y la siempre actualidad del mismo. El testimonio más fidedigno de la Historia, la declaración del ser más justo y veraz de nuestro Mundo, "Jesucristo", quien rotundamente declaró: "el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán". ¡Sí!, la Biblia tiene a Dios como autor incuestionable e indiscutible. Ella es la luz que ilumina el camino de Cristo... y Cristo, es la imagen de Dios. Invitamos a todos a tomar este libro Santo, con la inquietud de leerla y compartirla con quienes aún no la conocen, nuestra motivación principal es contribuir para que la lectura de La Biblia llegue a muchas personas. La realidad de La Biblia y el evangelio, también se demuestra en las vidas cambiadas de muchísimos nuevos creyentes, que deciden profundizar su fe. Ella ha sido inspiración y posibilitado que muchísimas personas cambiaran sus vidas, para bien de ellos mismos, sus familias, sus estudios, su trabajo, su futuro, su salud, su prosperidad, la paz interior y la esperanza de vida eterna. Consigue una Biblia, Abre tu Biblia, tal vez olvidada, y descubre el maravilloso mundo que Dios guarda allí para ti, deja que Dios en "Su Palabra" te hable y te encuentre. Es Dios quien te habla, descúbrelo, contémplalo, por ti mismo. ¿Quieres saber más de La Biblia? Busca a Dios, contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Luis Rodas Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar