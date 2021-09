Tan distintos, e iguales. Hacer frente común con todos aquellos quienes buscan el bien, aunque lo hagan por otros caminos al nuestro, es el camino.

En este vigésimo sexto domingo del Tiempo Ordinario de la iglesia católica, corresponde la lectura del Evangelio de San Marcos, Capítulo 9, versículos 38 al 43. 45.47 al 48 "Juan le dijo: -Maestro, hemos visto a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de los nuestros. 39 Jesús contestó: -No se lo prohíban, porque nadie puede hacer milagros en mi nombre y al mismo tiempo hablar mal de mí. 40 El que no está contra nosotros, está a nuestro favor. 41 Y el que les dé a ustedes a beber un vaso de agua porque son del Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. 42 A quien sea causa de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello. 43 Si tu mano va a ser causa de que caigas en pecado, córtatela. Porque más te vale entrar manco en la vida eterna que con tus dos manos ir a parar a la gehena, al fuego que nunca se apaga, Y si tu pie va a ser causa de que caigas en pecado, córtatelo. Porque más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado a la gehena. 45 Y si tu pie va a ser causa de que caigas en pecado, córtatelo. Porque más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado a la gehena. 47 Y si tu ojo va a ser causa de que caigas en pecado, arrójalo lejos de ti. Porque más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que con tus dos ojos ser arrojado a la gehena, 48 donde el gusano que los roe no muere y el fuego no se extingue. 49 Todo ha de ser salado al fuego. 50 La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? ¡Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros!"

"Tanto Santiago como San Marcos coinciden en la lectura de hoy: no podemos poner fronteras al espíritu, ni monopolizarlo. También lo vemos con Josué, en el Libro de los Números. Tanto Moisés como Jesús están de acuerdo de reaccionar contra la estrechez de espíritu de quienes les rodean. Moisés responde enérgicamente a Josué: "Ojalá que todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor". Jesús, en el Evangelio va a decir algo similar: "No se lo prohíban, porque nadie hacer milagros en mi nombre y al mismo tiempo hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a nuestro favor". El Espíritu sopla donde quiere, y nadie puede coartar su libertad. El deseo de Moisés y la orden de Jesús se vieron realizados en el seno de la Iglesia: Dios crea un pueblo de Profetas con el envío del Espíritu Santo en Pentecostés. El Dios de Moisés y de Jesús no es propiedad exclusiva de ningún pueblo, de ninguna iglesia en particular. Mucho menos de un grupo o movimiento interno dentro de la iglesia. No hay lugar para el sectarismo en la familia de Dios. El Señor derrama sus dones y su gracia entre todos y para todos. Esta dinámica exige una gran coherencia", señala el Padre Rufino Giménez Fines.

"En la lectura de hoy -agrega el sacerdote Rogacionista- queda de manifiesto la tentación de querer apropiarse de Dios, sin embargo Jesús reafirma que todo lo bueno procede de Dios, nos lleva a Dios. Si alguien hace el bien, es de Cristo y pertenece a él. Entonces, tenemos que ser capaces de dejar de lado lo que nos separa del amor de Dios. En definitiva, hay dos mensajes importantes en la lectura de hoy: el primero es que Jesús se enfrenta al mal y lo vence. Con el mal no sirven los tratos ni los diálogos. Al mal se le hace frente en el nombre de Dios y se lo vence de esa manera. No son palabras huecas, aspiracionales: yo les doy testimonio de que es así. El segundo mensaje, no menos importante, es que quien es seguidor de Jesús, es el servidor de todos, empezando por el simple gesto de no negar un vaso de agua. Cuanto más amor, más servicio. Cuanto más servicio, más humildad. El cristianismo no necesita de líderes ni jefes como los entiende el mundo terreno: sólo gente servicial, misericordiosa, y humilde, gente abierta al Espíritu del Señor, para que pueda actuar en el nombre de Jesús. Cuando Jesús dice: no se lo prohíban, está reconociendo que las coordenadas del reino trasciende los límites de la propia comunidad que él forma. De ahí viene la palabra católico. Entonces pensemos en términos no excluyentes, en reconocer, unir, y multiplicar. Jesús rompe con los escenarios de fractura, escisión y enfrentamiento que implican luchas por puestos. Una comunidad atravesada por la división corre el riesgo de apartarse del camino…"

"Finalmente, quiero expresar mi alegría por la ordenación en la mañana de ayer del querido Rodrigo Golán, hijo de Campana y Rogacionista, quien este domingo oficiará su primera misa en nuestra parroquia. Oremos por él en este día, para que esta nueva etapa de su vida con Dios sea plena y llena de bendiciones", concluye el cura párroco de Nuestra Señora del Carmen.