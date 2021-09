"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

26 de setiembre de 2021 - Año II - Edición Nº 151 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina RODRIGO GOLAN YA ES SACERDOTE Finalmente, el sábado 25 de septiembre el diácono Rodrigo Golan fue ordenado sacerdote por imposición de manos y oración consecratoria de nuestro obispo Mons. Pedro Laxague. Una mañana excepcional fue el marco que iluminó a la emotiva ceremonia, que unió a clero, familiares y fieles de la parroquia del Carmen. A la procesión de ingreso le siguió la ovaciona entrada de la patrona de nuestra diócesis la Virgen de Luján. El Padre Giovanni Guarino fue quien, oficialmente, presentó al postulante a ser ordenado. En su homilía Mons. Pedro volvió a recalcar el papel de servidor del sacerdote, a imitación de Jesús que siendo el más importante, en la última cena se puso a servir a sus discípulos. Agregando a continuación: Recordemos todos esta misión que tenemos los bautizados. El servicio es la característica del consagrado a Dios. Jesús vino a servir y nos sirvió hasta lo último, hasta ofrecer su vida por nosotros. El clericalismo, el autoritarismo y tantos otros ismos no deben nunca ser cultivado ni aplaudido. Hoy con Rodrigo vamos a sentir la unción del Señor que nos lleva a ser misioneros entre nuestra gente. Luego del rezó de las letanías, se llevo a cabo la imposición de manos y el saludo del clero, después el nuevo sacerdote subió al altar, participando del desarrollo de la misa junto al obispo. Antes de la bendición final, el Padre Rodrigo manifestó su público agradecimiento a todos los que lo ayudaron durante su formación y los que trabajaron para embellecer esta ceremonia.

Homilía de Mons. Pedro Laxague





Ordenación sacerdotal del diácono Rodrigo Golán



XV MISIÓN JUVENIL DIOCESANA La Misión Juvenil es una convocatoria abierta a todos los jóvenes de la diócesis a realizar un gesto misionero, por eso la Pastoral de Juventud y Vocacional de la Diócesis Zárate - Campana continúa con la organización la XV Misión Juvenil Diocesana que se realizará los días 1, 2 y 3 de octubre de 2021 Para mantener los correspondientes cuidados por la pandemia, este año la misión se realizará en una modalidad semipresencial. El primer día será virtual, en forma sincrónica todos los inscriptos se unirán para compartir las reflexiones y oraciones, mientras que el segundo día, los grupos de jóvenes de cada parroquia llevarán a cabo distintas propuestas misioneras y el último día se volverán a reunir para la ceremonia de cierre. Recientemente, los jóvenes de Catedral Santa Florentina acompañados por dos seminaristas se reunieron con los Exploradores en la capilla San Juan Bosco del barrio Lubo para planificar las actividades que desarrollarán el día sábado en ese barrio. Todavía está abierta la inscripción. P Para más información, los jóvenes deben conectarse con el referente del Grupo Misionero de la parroquia a que pertenecen. También se pueden inscribir directamente al siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/1WZbY6BhB7EqSRN0Y67vkJ1k42RKwAdGFHBnng7g-TIY/viewform "Vamos a otra parte... para predicar también allí, porque para eso he venido" (Marcos 1, 38).

Misión Juvenil Diocesana



ORDENACIONES EN LA DIÓCESIS Consultado recientemente nuestro obispo Mons. Laxague por la F.M. Santa María 91.3 sobre los próximos acontecimientos que se vivirán en nuestra diócesis, respondió: "Son muy buenas noticias, tres nuevos sacerdotes en 15 días. Es una gran alegría. Hay necesidades de sacerdotes. Es un regalo de Dios para la diócesis. Reconoció que el carisma de la Congregación Rogacionista es rezar mucho por las vocaciones, ahora Dios le regaló una, pero en la diócesis tenemos otros sacerdotes que son exalumnos del colegio y de la parroquia que son Jonatan Sfardini, Gustavo Parodi y Elías Duff. Precisó, el sábado 25 de septiembre a las 10:30 hs., ordenaré sacerdote al diacono Rodrigo Golán en una ceremonia que se realizará frente a templo de Ntra. Sra. del Carmen de Campana. También adelantó la ordenación de los diáconos: Jorge Meneghello y de Raul Benítez. La ordenación de Jorge se realizará el sábado 2 de octubre a las 11 hs. en la parroquia de San Antonio de Padua en Areco, donde ahora es administrador, por falta de sacerdote. La ordenación de Raul será el lunes 11 de octubre a las 11 hs. en la parroquia Ntra. Sra. del Pilar en Pilar. Advirtió que: Si bien la situación sanitaria se ha liberado un poco, el virus todavía está entre nosotros por eso hay que seguir cuidándose, usar el tapaboca, la distancia. Los que no puedan asistir podrán seguir las ceremonias por la redes y la radio, como estamos acostumbrados. Gracias Gastón Molina por facilitarnos esta entrevista. Continuemos rezando para que Dios nos sigan regalando nuevas vocaciones de especial consagración para nuestra Iglesia.