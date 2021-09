TURISMO ZONAL PISTA: La categoria llega al autódromo de los hermanos Galvez este fin de semana donde desarrolla otra carrera del presente campeonato arrancando con sus dos clases desde las 10 hs. ENTUSIASMADO: Ahora parece que Gonzalo Conti está muy entusiasmado de armar su Fiat Uno para la Clase TC 1600 con el equipo de Diego Tussa donde espera hacer otro auto dentro de la estructura junto a Adriano Chiorazzo. DECISIÓN: Siguen firmes los trabajos en el autódromo de San Andres de Giles que se tomó la decisión de arrancar con piso compactado y en este comienzos era de tierra pero pensando a largo tiempo ser de cinta asfáltica. PROPUESTA: Mauro Salerno sigue trabajando en el auto para las picadas donde la idea es ir acorrer a Esteban Echeverria para realizar otra propuesta diferente y no concurrir siempre en el picódromo de San Pedro. TC MOURAS: La categoria llega al autódromo platense en este fin de semana por otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs a través de la TV Publica. PUESTO: Viene de correr en la Clase DD2 de la categoria Rotax donde el piloto local Federico Panetta llegó en el puesto tercero en la final volviendo a llegar a otro podio. COMPRAR: El hijo del ex bi campeón de Alma está en la búsqueda de comprar un Fitito que viene corriendo en la Clase 850 cc que fiscaliza Fedenor y esta buscando llegar al número para adqurir tal auto. SABER: El tema es que ese auto cree el hijo del excampeón que su padre corrió con este vehículo sin saber que no es tan así y de cerrar la compra se la va a regalar a su padre en un gesto para destacar pero no era lo que seguramente deseaba concretar ante el Fitito equivocado. Mirá vos!! FORMULA TRES METROPOLITANA: La categoria llega al autódromo de La Plata para llevar adelante otra propuesta en este fin de semana con otro parque interesante de autos donde desde las 11 hs televisa la TV Publica. COMENZAR: Finalmente el tema de presupuesto no pudieron dejar de comenzar su participación en el auto para el Turismo Cuatromil como lo deseaba el ex piloto de karting Juan Zucconi pero de todas maneras se sigue trabajando de cara al próximo año. IDEA: La idea es llegar y estar arrancando en la próxima carrera de la categoria Alma donde el piloto local Ignacio Lopez se está sumando a la categoria en la Clase TC 1100 con el auto que se entrega Burgos. NUEVA: Lo concreto es que Lopez se baja del karting y estaría comenzando una nueva propuesta de cara al futuro con su propio equipo que preside su padre Marcelo quien también colabora en la puesta a punto de este auto que en principio se decidió alquilar. FEDENOR: Las categorias que fiscaliza la Federación llegan este fin de semana al autódromo de Colon en la provincia de Bs As donde desarrollaran dos carreras del campeonato. Desde las 10 hs comienzan con su espectáculo. ADJUDICAR: La categoria Rotax viene de correr en el kartódromo Argentino donde en la clase Mini el representante local Santino Panetta se adjudicó la carrera que además de sumar puntos sigue encabezando el campeonato. RALLY FEDERAL: La categoria está visitando desde el viernes la ciudad de Arrecifes donde está realizando otra fecha del presente campeonato con otro parque interesante de autos donde Campana tiene a sus representantes a través del equipo de Emma que pone en pista autos. NOCHE: Esta competencia tiene una etapa que tendrá la particularidad de correrse de noche algo muy especial para la categoria que le pone un plus al espectáculo en la ciudad cuna de campanenses. REGRESAR: Parece que tras ausentarse en la última fecha de la potenciada en la categoria Kart Plus ahora se puede dar la posibilidad de que Fernando Suarez regrese pero a la clase Master tras evaluarlo con su equipo. AUSENCIA: No quedó muy claro la ausencia de Dario Laccette en la largada en la final del Turismo Cuatromil Argentino cuando se ubicaba en la segunda fila y nunca apareció en la grilla, aún sus seguidores no tienen en claro que aconteció con el piloto zarateño en la carrera de La Plata. ENTRENAR: La imposibilidad de no tener un torneo acorde para poder estar en competencia como entienden que debería realizar hacen que hoy por hoy los hermanos Garrido esten entrenando con sus motos para motocross esperando volver a la alta competencia. FORMULA CINCO: Visitan el autódromo platense para realizar otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. CAMBIO: Si bien el resultado quizas no fue el deseado la intención es de continuar en la Clase Master en la Categoria Kart Plus tras alejarse de la Clase Potenciada donde viene primero en el campeonato. Lo claro es que Juan Carlos está en el cambio continuando con el mismo equipo. LISTO: Néstor Benitez está trabajando en su chasis Chevrolet donde asegura que ya está todo listo para la próxima carrera que parece finalmente le apunta a la categoria roqueperense que está arrancando por estos meses contando con doce autos. SUMARSE: En realidad Don Benitez pensó en sumarse a la categoria que fiscaliza Fedenor pero luego de evaluar tema económico y los presupuestos que se consiguen fue, parece, el determinante de como seguirá su carrera deportiva. FUNCIONABA: El piloto decidió saber como estaba su motor en el auto de carrera y salió aprobar en la via pública y parece que algo salió mal porque nunca llegó a poder saber como funcionaba ese motor, el auto quedó en una dependencia detenido y ahora para sacarlo tiene un numero importante en dinero. De no creer!! TC PISTA MOURAS: Una vez mas la categoria visita el autódromo platense con su habitual parque de autos en otra carrera del campeonato donde televisa desde las 11 hs la TV Publica. SEGUIR: Ya se sigue trabajando en el auto de Gastón Iglesias que viene corriendo en la Clase TC 1100 de la categoria Alma y vienen desde la última fecha con resultados que marcaron deber seguir avanzando para mejorar con la motorista de Bustos. PENSANDO: La decisión ya está tomada y Marcos Padilla junto a su amigo Lacevita comenzaron los trabajos en sus autos pensando en el gran premio a desarrollar en el sur argentino el cual alguna vez transitaron. PENSAR: Si bien viene de realizar en el predio de Pilar otra carrera del campeonato los representantes del Cañon 4x4 el piloto local Sandro Ariú no pudo ser de la partida ante no terminar su vehículo como cree que se necesitaba para ser competitivo ahora ya se piensa en la otra fecha. PROXIMA: Los dirigentes del Turismo Cuatromil Argentino ya confirmaron que su próxima competencia se desarrollará en el autódromo de La Plata el venidero 10 de octubre junto a las categorias de la ACTC. UBICADO: Recordamos el zarateño Nicolás Laccette a bordo con el Ford están participando en la categoria Turismo Cuatromil Argentino donde en el campeonato estaba ubicado en el puesto 15 con 6 puntos sin haber corrido todas las carreras. VICTORIA: Nueva victoria para Bautista Panetta en la Clase Micro de la categoria Rotax en la última presentación donde el pibe campanense se ha mostrado muy contundente en esta parte del campeonato con posibilidades de adquirir el torneo. REUNION: Quienes tienen a su cargo los destinos de la categoria Rally Federal viene de desarrollar una reunión dias atras con sus pares del Club de Chivilcoy que ya tomó la determinación de cerrar la fecha en aquella ciudad del oeste donde aún no está el fin de semana para el mes de octubre. Bienvenido!! ROMPER: No fue la carrera deseada por parte de Leandro Cracco que en la final quedó en el puerto trigésimo tras funcionar bien en la serie con un segundo lugar pero en la última parte se rompió el motor que tiene a su cargo Lamuedra y perdió todo lo bueno que mostró en el arranque en el autódromo de Rosario. PROCAR: La categoria vuelve al autódromo capitalino con sus tres clases y otro parque interesante de autos para llevar adelante otra fecha del campeonato arrancando su espectáculo desde las 9 hs. QUEDAR: Viene de participar en el Turismo Pista en la Clase Dos con su Chevrolet el representante de Los Cardales Claudio Cruzado que en la final en Rosario quedó ubicado en el puesto vigésimo séptimo. UBICADO: Por su parte con el Renault el representante de Campana Sebastian Signore quedó ubicado en el puesto vigésimo cuarto con el total de vueltas en la clase tres del Turismo Pista en el autódromo de Rosario. SUPER TC 2000: Llega al autódromo de San Juan la categoria este fin de semana en la búsqueda de otra carrera del campeonato donde televisa desde las diez y treinta Canal Trece a través del programa "Carburando". TREINTA AÑOS: En la semana el programa Juego Limpio Sport Radio llegó al número 8688 saliendo al aire en las radios de Campana con la conducción de Sandro Fiore que concretó treinta años ininterrumpidos al aire donde al automovilismo tiene su espacio a nivel zonal y nacional. Felicitaciones!!! RETRASAR: Daniel Carballo está abocado a su taller en la vecina ciudad de Lima y su trabajo no le da para realizar cosas en su auto para las picadas y esto sin duda lo está retrasando en el Falcon con el desea volver a los picódromos. COPA FIAT COMPETIZZIONE: La monomarca visita el autódromo Sanjuanino en este fin de semana con su habitual espectáculo donde televisa Canal Trece a través del programa Carburando. FORMULA RENAULT: La fábrica de talentos desarrollados competencias en el autódromo de San Juan este fin de semana. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través de Carburando. OLVIDARON: El retorno del campeonato para los ciclomotores provocó que los representantes campanenses esten participando en el predio de la zona oeste y allí se sumaron Lisandro Acosta y Fausto Ciaponi que ya demostraron que no se olvidaron de nada a la hora de correr. PASTAS: Parece ser que el reconocido chasista de karting Cristian Tingueli además de realizar este trabajo desde hace años ahora también en otro ámbito interesante en el mundo de las pastas donde parece que son para recomendar. Mirá vos!! LLEGARA: En dos semanas llegará el nuevo karting para Gaston Brown que se sumará a la categoria Kart Plus con la atención de Marcelo Lopez que atenderá al piloto que representa a la vecina ciudad de Lima.

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com