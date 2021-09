Está claro que deseábamos charla con Gonzalo para saber dónde está parado a la hora de meterse en la alta competencia, donde este momento lo muestra ya con una experiencia, el campanense se toca la barba y nos cuenta de aquellos comienzos: "La verdad que yo sabía que iba a correr en algún momento. Recuerdo que desde que compré el auto iba a tener que hacerlo andar pero la verdad no la tenía clara, ja, ja".

-Fue un tema lo del auto en aquel momento.

-Sí, porque al principio es como que dudé. Escuchaba a mis amigos que me decían que le dé para adelante pero nunca lo redondeaba y nunca les dije que tenía dudas de fallarles pero finalmente todo salió bien.

-Y entonces se decidió salir al rodeo supongo.

-Bueno, llegó ese momento y arrancamos con los consejos de todos los que me conocían: el Gringo Zarantonello, Silvestre Gallo, que me ayudaba con las cubiertas, la Foquita Domínguez y mi familia. Todos me daban ánimo para que arranque. Recuerdo que lo armé y nos fuimos a Baradero a probar. No tenía ni idea, pero de a poco fuimos intentándolo. Se subía Silvestre y giraba un par de vueltas; el Tano también; y yo dudaba hasta que probé y aquí estamos.

-¿Ya sabías donde ibas a correr?

-Ese fue otro tema, porque nada estaba definido. Era más improvisación que certeza a dónde íbamos con el auto. Me acuerdo que pensamos en la GT 900 y fuimos a ver la categoría de acá. Ahora está corriendo Iván González, el chico de Zárate. Y me gustó, corren en circuitos de asfalto y de tierra. Lo vi muy familiar al tema y me agradó.

Recuerdo que nos fuimos un fin de semana, nos llevamos un asado y pasamos el día. Fue muy agradable.

-Y allá fueron finalmente a correr.

-No, no, por esto que te dije más arriba: no lo tenía muy claro. Me dijeron que fuera a ALMA y en verdad no era mala idea, pero cuando leímos el reglamento y los costos por carreras me quedé desilusionado, porque era imposible para mí ese presupuesto, así que decidimos esperar hasta que un día me cuentan que en Baradero corría una categoría no muy costosa y que se podía ir a probar. Fue allí donde empezó una nueva etapa para mí.

-¿Basado en qué situación decidiste ir?

-Que el costo me cerraba para estar en esta Clase 850cc que me motivó más aún al ver a Gallo corriendo allí y a Juancho Muñoz, que me asesoró y me dio las pautas para correr. Después llegó Gasperini, y no dudé: decidí meterme en este lindo emprendimiento. Además, nos trataron muy bien, es llamativo como nos recibieron, la verdad que me gustó correr allí.

- ¿Y te fuiste adaptando a la categoría?

-Sí, fui de a poco. Debí afianzarme con el auto, tomar referencias y conocer todos estos nuevos circuitos. Para mí fue nuevo, pero de a poco fui progresando. Debo decir que el auto funcionó y me faltaba a mí estar al nivel que exige la categoría. Además, desde que lo atiende en ese momento Fangio, aconsejado por Juancho, el auto pegó un salto importante, dado que hizo un buen trabajo en el chasis. Después vino un recambio y estamos en pleno crecimiento con la atención de Tussa.

- Y entonces Gonzalo, de seguir ¿cómo se prosigue ahora dado que tenés más dudas que certezas?

-Estuve evaluando los costos de la categoría ALMA, por ejemplo, y están ahí a los costos de donde venimos corriendo. La verdad que a mí siempre me gustó la categoría pero viendo este presente ya descarto de ir a ALMA. Ya lo hablé con el Tano Zarantonello, que me aconsejó que siga acá.

Me puse a trabajar en el Fiat uno que estoy armando para llegar a estar en el TC 1600. Cuando esté terminado quiero correr allí, en el mientras tanto haré algo con el Fitito.

-Acabas de darme el título de la nota.

-Ja, ja, no sé si es para tanto pero estamos evaluándolo seriamente. Estoy viendo el reglamento de la TC 1600 y no es tan complicado con el auto para pasarme. Además lo hablé con Diego Tussa y le cantó también que concrete esta posibilidad.

-Hablaste de Tussa y en un momento fuiste parte del equipo de Fangio, hoy ya no estás más con él, ¿cómo está la situación Diego, se terminó de la mejor manera?

-Sí, comenzamos con él por Juancho que nos dio esa posibilidad. En verdad todo funcionó pero son momentos, esto ocurre mucho en el automovilismo, y creo que quizás por qué no un día estemos juntos de nuevo. No hay reclamos para decir de ambas partes. Además en el automovilismo estás cosas suceden y cada uno debe hacerse cargo de lo suyo.

-Durante la nota mencionaste a Zarantonello y uno sabe que hay una buena relación. Si se quiere estrecha con vos. Y hace poco sucedió un tema donde el Tano dejó a su chasista Bravo por diferencias y situaciones que hicieron tomar tal decisión de su auto y era el mismo que atendía el tuyo y vos también te fuiste del taller.

-La verdad que fue una decisión en forma conjunta porque los dos habíamos tomado tal determinación de llevar los dos autos y decidimos retirarlos del taller. Además lo que pasó con el Tano seguramente me podía pasar a mí, así que evité un problema a futuro.

-Ahora basado en lo que contaste ¿dónde seguís finalmente corriendo?

-Estoy viendo y hablándolo con Tussa. En este momento para serte claro la decisión no la tengo pero intentaré hacer lo que te dije y el Gringo ya se sumó a la TC 1600 y deseamos tener un equipo para lo que viene.

-Más allá de todo, supongo que habrá gente para agradecer.

-Quiero agradecer a toda la gente que me da una mano. A José Iglesias, Rectificadora Los Gallegos que ahora está en un proyecto con su hijo para correr en ALMA; por el motor a Diego Tussa competición; a Silvestre Gallo con su Gomería La Cueva, Adriano Livio Zarantonello, a Cristián por pintarme el auto y ya los estaremos molestando una vez más a los que auspician y a toda la gente que me dio una mano.

A mi señora Sandra que sin ella este sueño de poder correr no se podría dar. Se armó un grupo muy lindo de gente Juancho e hijo, Zampizinini y Faker. Espero que me dejen seguir siendo parte del mismo y deseo volver a correr.