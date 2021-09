#VolvemosAAlentar Ante la posibilidad de admisión de público, que dispondría en los próximos dias la Asociación del Futbol Argentino, y de acuerdo a lo que establecería el nuevo protocolo con un aforo del 50% de la capacidad de cada tribuna, la Comisión Directiva, ha tomado la decisión de lanzar una Moratoria Excepcional para los socios de la institución que no han podido pagar durante 2020/2021. Teniendo en cuenta los efectos negativos en la economía que produjo la pandemia en todos los ámbitos, y que en ese contexto los clubes no han sido la excepción, se lanza esta moratoria, que pretende que todos aquellos socios violetas que por distintas circunstancias se vieron afectados y no han podido abonar las cuotas, puedan ponerse al día. Esta moratoria va dirigida a los socios que deban 6 ó más cuotas y deseen ponerse al día para poder volver al Coliseo de Mitre y Puccini. La moratoria se extiende desde el 27 de Septiembre de 2021 hasta el 31 de Diciembre 2021. Para conocer las distintas alternativas de regularización acercate a la secretaría del club(Lunes a Viernes de 9.30 a 17.30 y Sábados de 10 a 13) o por teléfono al 03489-422567.