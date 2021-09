» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 28/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D:

Puerto Nuevo empató con Juventud Unida









En un partido caliente, Puerto Nuevo igualó 1-1 frente al Lobo Rojo y mantuvo el invicto del Torneo Apertura. En la próxima fecha se enfrentará a Deportivo Paraguayo. Por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Primera D, Puerto Nuevo igualó el domingo 1-1 frente a Juventud Unida en un partido que se disputó en el estadio Carlos Rubén Vallejos. Previamente, en su debut, los Auriazules vencieron 1-0 a Deportivo Muñiz, con un golazo de Kevin Redondo, como visitantes. Así, mantuvo el invicto iniciado en el Torneo Apertura (logró ocho victorias y tres empates) y sumó un triunfo y un empate. Fue un encuentro caliente, en el que abundaron las tarjetas, y el Auriazul estableció el ritmo de juego, pero en uno de sus escasos momentos de lucidez Juventud Unida logró el empate. En el primer tiempo, Puerto Nuevo aprovechó la pelota parada y, en más de una oportunidad, puso en peligro el arco defendido por Martín Panetta. Efectivamente, Rodrigo Martínez fue uno de los jugadores que más incomodó al arquero con un tiro libre en el que el palo le negó el gol. También lo fue Luis Rodríguez que, aprovechó un centro de Enzo Moreno, con un potente cabezazo que Panetta atajó. En cuanto a Juventud Unida, el equipo tuvo un tiro libre que Federico Zella no supo aprovechar y Maximiliano Saracho molestó a Tabaré Benitez pero no representó un peligro. A unos minutos de cerrarse el primer tiempo, Facundo Elorga derribó a Enzo Ritacco en el área lo que provocó que el árbitro sancionara penal y le sacara la tarjeta amarilla. Así, Elorga se convirtió en el segundo amonestado del Lobo Rojo (previamente lo había sido Franco Almanza). El encargado de patear el penal fue Antonio Samaniego que, con un remate certero, puso en ventaja al local a los 40 minutos del primer tiempo. En la segunda mitad arribó el gol de Juventud Unida a través de un centro de Agustín Campi que capitalizó Tomás Jerez Sayago con un cabezazo que Benítez no pudo contener. A pesar de que Puerto Nuevo monopolizó el balón y tuvo chances más claras de gol, el partido finalizó en empate 1-1. Además, Selem Lojda y Antonio Samaniego fueron expulsados por lo que el Auriazul terminó el encuentro con nueve jugadores. Los demás resultados de la fecha fueron los siguientes: Central Ballester 2-0 Lugano, Liniers 1-1 Argentino de Rosario, Cambaceres 1-1 Deportivo Paraguayo, Yupanqui 0-0 Centro Español. Hoy, desde las 15.00, Sportivo Barracas y Deportivo Muñiz cerraran la segunda fecha. Este jueves, desde las 15.00, Puerto Nuevo se enfrentará a Deportivo Paraguayo por la tercera fecha.

Foto 1: Este jueves, desde las 15.00, Puerto Nuevo jugará contra Deportivo Paraguayo. Foto: Andrés Rajoy Riva. SÍNTESIS DEL PARTIDO JUVENTUD UNIDA (1): Martín Panetta, Nahuel Espínola Sanabria, Agustín Campi, Kevin Patkovsky, Matías Digangi, Facundo Elorga, Facundo Costilla, Franco Almanza, Tomás Jerez Sayago, Federico Zella y Maximiliano Saracho. DT: Diego Alaniz. SUPLENTES: Elías Córdoba, José López, Maximiliano Gómez, Elián García, Juan Depetris, Marcos Gurzale y Matías Ballesteros. PUERTO NUEVO (1): Tabaré Benítez, Luis Rodríguez, Ezequiel Ramón, Santiago Ojeda, Kevin Redondo, Mario Godoy, Selem Lojda, Enzo Ritacco, Antonio Samaniego, Rodrigo Martínez y Enzo Moreno. DT: Gastón Dearmas. SUPLENTES: Facundo Brito, Santiago Candia, Marcos Quiroga, Eliseo Aguirre, Kevin Casco, Brian Picca y Gastón Pérez. GOLES: PT 40m Samaniego (PN) de penal. ST 27m Jerez Sayago (JU). CAMBIOS: ST 13m Ballesteros x Zella (JU), 20m Picca x Moreno (PN), 23m García x Saracho (JU), 35m Aguirre x Ritacco (PN), 39m Gurzale x Digangi (JU) y Depetris x Costilla (JU) y 41m Casco x Martínez (PN). EXPULSADOS: ST 33m Lodja (PN) y 46m Samaniego (PN). CANCHA: Estadio Carlos Vallejos de Puerto Nuevo. Árbitro: Diego Torres.





Puerto Nuevo empató 1-1 ante Juventud Unida. Foto: Andrés Rajoy Riva.