Durante las presentaciones, que siguiendo el protocolo sanitario vigente y aforo máximo pudieron realizarse de forma presencial, confluyeron talento, ideas innovadoras y manifestaciones artísticas, demostrando cómo el proyecto contribuye a desarrollar nuevas habilidades en el alumnado. Bajo el lema "Ideas que hacen crecer", la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) llevó a cabo la quinta edición de los Clubes TED-Ed. El proyecto busca promover en estudiantes la identificación de sus intereses, la generación de una idea propia y el desarrollo de las habilidades necesarias para aprender a comunicarla, sea en el rol de oradores como colaborando en los equipos de Montaje, Audiovisual o Música. El cierre de esta trayectoria pedagógica es un evento donde concluyen talentos, ideas innovadoras y manifestaciones artísticas muy variadas que este 2021, siguiendo los protocolos sanitarios vigentes y el aforo permitido, pudo volver a realizarse en el atrio de la ETRR. Asimismo, las presentaciones fueron transmitidas vía streaming a través de las redes sociales, donde se conectaron el resto de los estudiantes desde las aulas, personal docente y staff, familiares y empleados de Tenaris de diversos países. Clubes TED-Ed fue organizado de manera integral por los estudiantes de 3º año (camada 19-25), a los que se sumaron chicos y chicas de otros niveles para colaborar en distintos roles. La selección de los oradores, la campaña de difusión del evento y hasta el contenido audiovisual compartido durante la edición (videos, placas, equipo de conducción, etc.) fue desarrollado por los propios estudiantes a lo largo de seis meses de preparación, con el apoyo de los equipos docentes de los talleres Clubes TED-Ed, Audiovisuales, Música y Montaje. "Con Clubes TED-Ed buscamos fortalecer uno de los aspectos más importantes de la formación de los estudiantes: la capacidad de autoconocerse, identificar sus pasiones e intereses, definir un plan de acción y poder comunicar sus resultados o conclusiones, entablando valiosos vínculos en el camino", expresó Ludovico Grillo, director de la ETRR. En total, doce jóvenes ofrecieron atrapantes charlas sobre diferentes temas, estructuradas a partir de un disparador siempre personal. Para lograrlo estuvieron apoyados por los coordinadores del Taller de Clubes TED-Ed: Ana Clara Aguilar, Juana Arauz Castex, Juan Cruz Lusardi, María de los Ángeles Porfidia y Fernanda Sancineto Sayús en teatro. Además, los estudiantes del Taller de Música -a cargo del profesor Rubén Álvarez- brillaron con la interpretación en vivo de las canciones "Wonderwall" de Oasis y "I´m Yours" de Jason Mraz. Todo enmarcado en la escenografía elaborada por los integrantes del Taller de Montaje de los profesores Francisco Ferreyra y Emiliano Sánchez Sosa e intercalado por contenidos explicativos producidos y editados por los jóvenes del Taller de Audiovisuales coordinado por las profesoras Celeste Franchino y Belén Caparrós. "El evento fue de una calidad impresionante", expresó la vicedirectora Mariana Albarracín. "Después de un año en casa, estas instancias ayudan a revalorizar los espacios de encuentro y la comunicación cara a cara. Se nota el compromiso, esfuerzo y trabajo de los estudiantes que estuvieron atrás de la oratoria, montaje, material audiovisual y musical, así como de los profesores que acompañaron, guiaron y entrenaron para que Clubes TED-Ed fuera un éxito", aseguró. Las charlas de los estudiantes fueron: "El lenguaje universal" por Thiago Díaz, "Lo que esconden nuestras playlist" por Santiago Balossino, "No son sólo autos" por Santiago Parodi, "Autopercepción" por Delfina Oslapezuk, "Todo lo malo nos deja algo bueno" por Facundo Del Do, "Dormir es todo lo que está bien" por Enzo Valentinuzzi, "Qué es el éxito" por Joaquín Viani, "Los lunes a las 6 de la tarde" por Joaquín Bernocco, "#Cancelaestacharla" por Josefina Simeone, "Nuestras guerras internas" por Federico Pombo, "Reflexionarme" por Luz Mendoza y "Podemos conocernos a través de nuestra historia familiar" por Olivia Jouinsse. La profesora Ana Clara Aguilar señaló que después de varias ediciones presenciales y un 2020 virtual, "este año el proceso de los Clubes TED-Ed fue híbrido, comenzando con talleres a distancia que con el retorno de la presencialidad se trasladaron a la escuela". En ese sentido destacó "el aprendizaje que deja cada edición" tanto a los estudiantes como a los y las coordinadoras. "Es una cultura que va creciendo: los estudiantes de 2º ya están proyectando lo que van a hacer el año que viene", celebró. La oradora Josefina Simeone reconoció que estaba "un poco nerviosa" antes de ocupar el centro del escenario. "Pero cuando me dejé llevar la pasé súper lindo. Hay una energía especial en estos encuentros", aseguró la joven estudiante, contenta porque sintió "que todos estaban prestando atención" a lo que tenía para contar. Por su parte, Joaquín Bernocco comentó que "luego de muchas reuniones con los coordinadores de TED-Ed" pudo "comprender cómo abordar el tema desde una perspectiva personal con la que el auditorio pudiera identificarse". En ese sentido, dijo que lejos "de escribir un guión y memorizarlo, los Clubes te invitan a explorarte y describir cosas que tenías dentro que no sabías". La quinta edición de Clubes TED-Ed estuvo conducida por la líder de grupo Juana Arauz Castex y co-conducida por exoradores pertenecientes a la camada 15-21. También se sumaron en roles específicos estudiantes de diversos años de la ETRR. Y dieron soporte los departamentos de Sistemas, Comunicación y Administración. La transmisión online del evento facilitó que referentes de Relaciones con la Comunidad de Tenaris en diversas locaciones e incluso colegas de la ETRR de Pesquería (México) disfrutaran de los talentos de los estudiantes, ansiosos por descubrir con qué nuevas ideas va a sorprender la siguiente camada. Para revivir el evento de Clubes TED-Ed 2021 seguir este link: https://fb.watch/87t3DLjUv_/