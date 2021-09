» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 28/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Mujeres rurales: lanzan una plataforma digital con contenido para potenciar su trabajo









La marca de maquinaria agrícola New Holland presenta Mujeres En Campaña (MEC) con cursos, talleres y entrevistas. La marca New Holland Agriculture, perteneciente a CNH Industrial, lanza una plataforma con diferentes propuestas como cursos, talleres, entrevistas y contenido de interés especialmente dirigidos a las mujeres rurales y el trabajo que realizan. "El programa fue lanzado en 2020 en el marco de la celebración por el Día Internacional de la Mujer Rural. Desde ese momento notamos que existe un gran interés de parte de muchísimas mujeres en tener un espacio para capacitarse, expresarse y compartir experiencias vinculadas al campo y el trabajo empresarial", comenta Roxana Lopez, responsable de Eventos y Comunicaciones por CNH Industrial y referente del programa. El espacio es resultado de un trabajo con concesionarios oficiales, referentes del agro, contratistas, productoras y embajadoras de la marca. "El programa trabaja sobre el rol de la mujer en el campo, uno de los lugares donde quizás más costó la inserción. Nos parecía importante resaltar eso, ya que hay un montón de mujeres que trabajan en el agro. Desde New Holland impulsamos este programa que aborda muchas temáticas", complementa Gabriel Tronchoni, gerente de Marketing de New Holland en Argentina. Contenido En la plataforma hay entrevistas a mujeres líderes, un mano a mano con Soledad Pastorutti, embajadora oficial de la marca, ferias de emprendedoras y cursos aptos para todo público que se podrán conocer a través de www.mujeresencampaña.ar. Además, con el objetivo de realizar mejoras constantes, el sitio cuenta con un espacio para dejar comentarios y sugerencias. Durante 2020, Mujeres En Campaña realizó diferentes acciones que inauguraron el comienzo del programa.Entre ellas, New Holland se unió con la asociación civil MACMA (Movimiento Ayuda Cáncer de Mama), con quienes recaudaron fondos que fueron destinados a tareas de orientación, contención y acompañamiento de personas con dicha enfermedad. Por otro lado, y en el marco de Octubre Rosa y el Día Internacional de la Mujer Rural, durante octubre 2020 diferentes personalidades destacadas del agro formaron parte del primer panel Mujeres En Campaña, donde contaron historias sobre su trabajo y los desafíos a futuro para la inserción profesional de las mujeres rurales.



Fuente: https://www.perfil.com/