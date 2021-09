» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 28/sep/2021 de La Auténtica Defensa. La mitad de los argentinos ejerce lo que estudió









Trabajar de lo que estudiaron es el sueño de muchos jóvenes que no dejaron de apostar por su educación y siguen esforzándose por acceder al mercado laboral, pero el camino todavía es difícil para muchos. Actualmente, el 52% de los argentinos ejerce la profesión que estudió y, quienes todavía estudian, aún aspiran a lograrlo. Para entender mejor esta tendencia, hicimos una encuesta con motivo del día del estudiante y los datos revelan que el 33% todavía se encuentra en busca de su primera experiencia laboral relacionada con su formación. El mundo laboral abre algunas puertas, pero también cierra otras: el 57% de los jóvenes afirma que pudo trabajar de lo que estudió en alguna etapa de su vida mientras que un 43% aún no pasó por esta experiencia. Estudiar y trabajar Sin embargo, esto no detiene a los jóvenes de trabajar aun cuando los empleos que consiguen no están totalmente vinculados con sus futuras profesiones. La relación de los estudiantes con el mundo laboral, y más precisamente mientras transitan sus estudios, es una preocupación que comparten todos los jóvenes latinoamericanos. Aunque la mayoría coincide en la importancia de trabajar y estudiar al mismo tiempo, y encuentra fructífera la combinación de ambas actividades, un 80% nunca ejerció su profesión y explica que el principal motivo por el que deben trabajar es por necesidad económica. Otros lo hacen para aprender y sumar experiencia (31%) y unos pocos lo hacen para adquirir contactos o porque tienen tiempo extra. La elección de carrera Elegir una carrera profesional no es una decisión para toda la vida, pero aun así, suele ser un punto de inflexión en la vida de muchos jóvenes que apuestan por un futuro profesional. Las razones coinciden: el 72% de los argentinos elige una carrera por su plan de estudios y por su salida laboral. Ejercer en el exterior es otro factor determinante a la hora de elegir, puesto que un 17% prioriza una carrera que le brinde esta posibilidad. En menor medida, el 11% elige una profesión que pocas personas estudien para poder acceder a más oportunidades. Las limitaciones para encontrar empleo El 25% de los encuestados considera que el problema de no conseguir empleo de su profesión es que aún no cuenta con el título que lo habilita para poder trabajar mientras que un 22% estima que demora en ser contratado porque se requieren muchos años de antigüedad laboral. Tal vez por eso una de las mayores expectativas y deseos a la hora de elegir un nuevo trabajo a nivel regional es adquirir experiencia en el puesto, como afirma un 29% de los encuestados. También lo hacen en busca de independencia económica, de aprender de otros compañeros y áreas, de la posibilidad de trabajar en el exterior o de conocer gente nueva.



Fuente: https://www.bumeran.com.ar/