28 de Septiembre de 2021









CONDENADA Romina Picolotti, la ex secretaria de Medio Ambiente durante el gobierno de Néstor Kirchner y el inicio del primero de Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a tres años de prisión en suspenso por defraudación en perjuicio de la administración pública. La condena incluye la obligación de restituir al Estado Nacional la suma de 6.941.170 pesos, que deberá entregar al actual Ministerio de Medio Ambiente. El fallo fue leído por la presidenta del tribunal oral federal número seis, Sabrina Namer, acompañada en la plataforma virtual Zoom por sus colegas Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel. Picolotti, quien asistió a la audiencia (y a todo el juicio) desde Estado Unidos, donde reside y trabaja actualmente, no irá a prisión, pero deberá respetar durante tres años reglas de conducta, entre ellas presentarse periódicamente en una sede diplomática en el extranjero e informar sobre cualquier cambio en su condición migratoria.



COMENZÓ EN ALZA El dólar blue cotizó a $186,50, lo que significó una suba de 50 centavos respecto del viernes pasado, y el solidario escaló a casi $173 en promedio. Así, la divisa en el mercado informal se ubicó a un paso del precio máximo del año en ese sector, de $187, que alcanzó el 8 de septiembre último. El récord histórico nominal del dólar blue se registró el 23 de octubre de 2020, cuando la cotización se disparó hasta los $195, valor que no volvió a tocar. En el mercado mayorista, se revertió la tendencia y luego de una apertura en $98,70, los precios cayeron a mínimos de $98,67, con un bajo volumen de operaciones. En la plaza minorista, el billete se vendió a un promedio de $104,83, mientras que la versión "ahorro" o "solidaria" -que incluye la carga impositiva del 65%- operó a $172,97 a $171,19. PRUEBA PILOTO A través de la decisión administrativa número 935/2021, publicada en el boletín oficial, el Gobierno autorizó el ingreso de turistas desde Chile y Brasil vía los pasos fronterizos de las provincias de Misiones y Mendoza como una "prueba piloto" de turismo "limítrofe". La prueba será desde el 27 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2021. En un acto encabezado por el ministro del interior, Eduardo "Wado" de Pedro junto a la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano y el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, se anunció la prueba piloto que determina la apertura del corredor seguro en el puente Tancredo Neves, que une las ciudades de Puerto Iguazú, en Argentina, y Foz de Iguazú, en Brasil. La decisión administrativa establece el acceso de personas que hayan permanecido en Brasil durante los últimos 14 días previos a su ingreso al país; también se permite el ingreso de turistas desde Chile dentro del corredor seguro Paso Internacional Los Libertadores, Cristo Redentor, de la provincia de Mendoza. OTRO CIERRE Mientras no aparecen novedades para evitar el concurso de acreedores de las firmas Garbarino, Compumundo, Garbarino Viajes, Digital Fueguina, Tecnosur y la financiera Fiden, la desesperación de los cerca de 3.800 trabajadores de la tradicional casa de electrodomésticos se acentúa. La última semana de septiembre comienza con el cierre de la sucursal del shopping Dot Baires en el barrio de Saavedra que venía trabajando con una dotación mínima de personal y sólo entregando mercadería por ventas realizadas de manera online. Los empleados comentaban, semanas atrás, que no podían realizar nuevas ventas en el local por falta de stock. LA TERCERA El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió el lunes la tercera dosis de la vacuna Pfizer contra el Covid y dijo que los estadounidenses que se niegan a inmunizarse están perjudicando al país. Biden recibió la vacuna cumpliendo con las recomendaciones a los mayores de 65 que fueron formuladas por las autoridades sanitarias de EEUU. "Sé que no parece, pero tengo más de 65", bromeó el presidente de 79 años. También son elegibles para recibir el refuerzo las personas con problemas de salud y quienes por razones laborales se exponen frecuentemente al virus, como por ejemplo los docentes.