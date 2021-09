» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 28/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Berlín apoya en un referéndum expropiar a las grandes empresas inmobiliarias









El 56,4% de los habitantes de la capital alemana se mostraron a favor de la medida, a través de una consulta no vinculante. Los habitantes de Berlín, capital de Alemania, votaron el último domingo a favor de la expropiación de 240.000 viviendas a grandes inmobiliarias a través de una consulta no vinculante. El objetivo es que una nueva empresa de vivienda pública se encargue de gestionar los alquileres en dicha ciudad. La medida se tomó porque en el último año, el aumento en el costo de los alquileres fue del 46%, mientras que entre 2007 y 2019 el aumento promedio fue del 85%. Este referéndum se votó de forma simultánea a las elecciones de ayer, en las que se eligió al nuevo sucesor de Ángela Merkel, quien deja la cancillería federal tras 16 años, que será el representante del PSD alemán, Olaf Scholz. En total se escrutaron 3.763 mesas, en las que el 56,4% se mostró a favor de la expropiación. Con este resultado, superó el mínimo necesario, establecido en una cuarta parte de los berlineses con derecho a voto. Ahora, la medida pasará por el Senado alemán. La medida alcanzaría a aquellas inmobiliarias que tengan más de 3.000 propiedades, que pasarían a ser de propiedad pública. En caso de realizarse la operación, las empresas serían compensadas con liquidaciones que, se estima, podrían alcanzar los 16.000 millones de dólares. Pese a no ser legalmente vinculante, la elección servirá para ejercer presión a los legisladores de Berlín a la hora de abordar el tema. La ciudadanía culpó por esta situación a las grandes inmobiliarias, en una ciudad que era de las más baratas de Europa para vivir. El objetivo que se busca conseguir es generar organismos del Estado que regulen la vivienda, ya que el 80% de la población alquila.

