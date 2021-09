Efemérides del día de la fecha, 28 de Septiembre

DÍA MUNDIAL CONTRA LA RABIA Establecido por la Alianza Global para el Control de la Rabia (GARC) y reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2007, en este día se conmemora el fallecimiento de Louis Pasteur, científico y médico responsable de la creación de la vacuna antirrábica, en el año 1895. Asimismo, se toma conciencia acerca de la importancia de la prevención de la rabia y se destacan los avances en la lucha contra la misma. El tema de este año es "Rabia: hechos, no miedo" y tiene el propósito de destacar la relevancia de tomar conciencia sobre esta enfermedad, vacunar a los animales y educar a las personas sobre los peligros de la rabia y cómo prevenirla. La rabia es una enfermedad letal transmitida por animales domésticos y salvajes, específicamente perros, que se propaga a través del contacto estrecho con la saliva infectada producto de arañazos o mordeduras. En el año 1885, Louis Pasteur descubrió la vacuna contra la rabia luego de experimentar durante cuatro años; la primera persona que salvó la vacuna fue Josef Meister, un niño de 9 años, que había sido mordido por un perro. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), desde el lanzamiento del Programa Regional de Eliminación de la Rabia de la OPS en el año 1983, la incidencia de la rabia humana transmitida por perros se redujo alrededor del 98%, pasando de 300 casos notificados en el año 1983 a 6 casos en lo que va del año 2021.



FALLECE ROMINA YAN Romina Yankelevich nació el 5 de septiembre del año 1974 en Buenos Aires. Hija de Gustavo Yankelevich y Cris Morena, Yan salió por primera vez en televisión a los 17 años en el recordado programa "Jugate conmigo" que conducía su madre. En ese entonces, la adolescente quería ser abogada pero al ser elegida para dicho programa cambió de parecer: "Un día a mamá se le ocurrió la idea de ´Jugate conmigo´, y como mi pasión siempre fue el baile, me presenté al casting sin que nadie supiera que era yo... ¡y quedé elegida!" Tres años después debutó como actriz interpretando a Lorena Picabea en la serie "Mi cuñado" (1994); ese mismo año, actuó en "Quereme". No obstante, Yan se ganó el corazón de generaciones con su actuación en la serie "Chiquititas" (1995-2001): "´Chiquititas´ fue muy fuerte, los teatros llenos, la película, impresionante". Con el correr de los años, la actriz trabajó en las telenovelas "Provócame", junto a Chayanne y Araceli González, "Abre tus ojos", la comedia "Amor mío" y condujo el show infantil "Playhouse Disney". Falleció en el año 2010 en Buenos Aires.



SE LANZA "NEVER SAY DIE!" Un día como hoy en el año 1978, "Black Sabbath" lanzaba su octavo álbum "Never say die!" Producido por la banda británica e integrado por canciones compuestas por el grupo, el disco posee los sencillos "Swinging the chain", "Junior´s eyes", "Johnny blade" y "Never say die!"