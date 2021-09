» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 29/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Aniversario:

Luego de la de Buenos Aires y la de Ezeiza, se trata de la tercera del país en volumen de operaciones. Con un staff de unas 190 personas, fue elevada de categoría en 2015 y tiene jurisdicción sobre 22 mil kilómetros cuadrados. "En los últimos 15 años, la Aduana de Campana prácticamente duplicó su volumen de operaciones. Ese crecimiento no está vinculado tanto a la actividad económica, sino más bien a la disponibilidad de facilidades logísticas en la región, lo que fue captando orgánicamente operaciones y servicios que antes no había más remedio que realizarlos en Buenos Aires", explica Damián Donoso, actual Sub Administrador de la dependencia al mando de Walter Guillerme. Fue en 2015 que Campana pasó de ser una División a un Departamento dentro del sistema, jerarquía que comparte sólo con San Lorenzo y Paso de Los Libres. Así, luego de la de Buenos Aires y la de Ezeiza (que son Direcciones), Campana pelea cabeza a cabeza el tercer puesto en términos operativos con San Lorenzo, entre las 60 diferentes jurisdicciones aduaneras diseminadas por todo el país. "Somos unas 190 personas para 22 mil kilómetros cuadrados. Si lo pensamos en términos cardinales, nuestra jurisdicción abarca desde Lima hasta Escobar, y del río Paraná hasta Chivilcoy, donde tenemos una oficina desde donde básicamente salen camiones con grano para exportación", señala Donoso y recuerda que el año pasado Campana contabilizó 26.154 exportaciones, y 25.583 importaciones. Gran parte del volumen de juego viene de la mano de los combustibles, que se encuentran en tránsito hacia Paraguay y Bolivia a través de la Hidrovía. Por una cuestión de calado, esos líquidos se trasbordan a embarcaciones más pequeñas que remontarán el Paraná. "Nuestro rol ahí pasa por garantizar que lo que arribó, continúe viaje a esos países, y que en esa operatoria no entre nada a la Argentina bajo cuerda. Después, somos la aduana con más tanques habilitados tiene para manejar graneles líquidos: por Campana ingresan combustibles y productos químicos para procesos; y también se exporta combustible refinado en Axion". El otro gran volumen lo mueve la importación y exportación de vehículos y materiales rodantes (cosechadoras, por ejemplo) donde el principal jugador es la Terminal Zárate, también conocida como TZ. Desde Lima hasta Escobar, son 16 muelles a controlar, a lo que se le suma 14 depósitos fiscales, 50 plantas de exportación y 3 aduanas domiciliarias (TenarisSiderca, Toyota y Honda). Con 13 años de carrera en la Aduana y 4 en Campana, el funcionario explica que la dependencia tiene un comportamiento "mixto" dada su estratégica posición geográfica: "Controlamos todo lo que es muelles, pero también lo que por tierra va hacia nuestras fronteras. Si bien cayó la actividad últimamente, la tendencia es que Campana va a seguir creciendo en volumen. Lo vemos con la habilitación de la terminal Tajiber de Euroamérica de hace unos tres años; el Depósito Fiscal de QBox sobre Ruta 6 acá en Campana de hace 2 años; y el de Siasa, en Zárate, habilitado hace 1 año… De hecho, nosotros mismos tenemos proyectado crecer: una de las ideas a futuro es construir un nuevo edificio, adaptado y dimensionado de acuerdo a las necesidades, y conservar el actual como anexo que tendría como una de sus principales funciones la de capacitar a agentes de todo el país", concluye el funcionario.







INSTITUCIÓN PIONERA DEL DESARROLLO Y PROGRESO DE CAMPANA "Hasta el año 1876 no se habían realizado por el Puerto de Campana otras operaciones que las de carga de productos agropecuarios procedente de la Estancia de los hermanos Costa y descarga de materiales de construcción de Ferrocarril que lo uniría con la Capital Federal. Es así, que puesto en marcha el Ferrocarril en el mes de abril, era necesario habilitar de inmediato el Puerto de Campana para el comercio exterior, hecho trascendente que da origen a la Aduana", escribió para estas páginas el Dr. Juan María Romero en un extenso artículo publicado en nuestras páginas, del cual seleccionamos algunos párrafos: "Con la Aduana y su Puerto habilitado para el comercio interior y exterior se inicia el desarrollo del Pueblo de Campana, el movimiento que generó el Ferrocarril - Puerto - Aduana, hizo del mismo uno de los puertos más importantes del país, constituyéndose en punto de concentración de cargas procedentes del interior con destino a Europa. Grandes barcos extranjeros llegaban al Puerto de Campana. Para tener una idea de la actividad del mismo, dice el historiador de Campana Jorge P. Fumiere: "Que en aquella época fueron contados, entre los que estaban operando y los que esperaban el turno para hacerlo, 47 buques de ultramar. Como dato histórico relevante basta destacar la llegada el 25 de diciembre de 1876 al Puerto de Buenos Aires del buque inglés "LE FRIGORIFIQUE" el cual contaba con un sistema de frío recientemente inventado por el ingeniero francés Charles Tellier; el 28 de diciembre de 1878 el mencionado buque deja la rada de Bs. As, y atraca en el puerto de Campana. El 18 de mayo de 1877 el vapor "LE FRIGORIFIQUE" levó anclas del Puerto de Campana, con rumbo a Francia llevando 22.000 kilogramos de carne, obtenida del sacrificio de 95 novillos adquiridos en una estancia de la vecina localidad de Zárate a la Sra. Justa Lima de Atucha, siendo faenados en Campana dejando al pueblo el valor histórico de ser el punto en que se hizo la primera matanza en América del Sud para la exportación de carne fresca al continente europeo; con el sistema de frío artificial creado por Tellier se resolvía el problema que había obsesionado a nuestros ganaderos durante medio siglo. Quedaban atrás, a partir de ese momento los primitivos métodos de salazón, ahora lo mejor de la res podía preservarse mediante el frío. Por su gusto y su dureza, la carne salada había sido apta para ser sólo consumida por los esclavos del Brasil, Cuba y el sur de los Estados Unidos, ahora la carne congelada luego, enfriada, producto noble, sabroso y tierno y adaptable por mestización al gusto del público europeo, se constituiría en uno de los más importantes rubros exportables del país".