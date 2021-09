» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 29/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Un Kwid al zanjón









Dos mujeres con golpes leves fueron trasladadas por SAME hasta el hospital municipal el lunes al mediodía. Venían desde San Bernardo a Campana a comer un asado, y la conductora perdió el control del vehículo en la Ruta 6 a la altura de la rotonda de Villanueva y Maipú.

#Ahora un Renault Kwid cayó en el zanjón de la rotonda de Villanueva, Ruta 6 y Maipú. Venían de San Bernardo a comer un asado en la casa del sobrino. Las dos mujeres golpes leves, trasladó SAME al hospital. CP zona 7 y Policía Vial . Una grúa particular sacó el vehículo pic.twitter.com/mmyAcRf0Ii — Daniel Trila (@dantrila) September 26, 2021