Ayer por la tarde colisionaron un Fiat Mobi y un Chevrolet Onix en el cruce de Chiclana y Jean Jaures. Según testigos consultados en el lugar, el impacto no habría sido de gran intensidad, sin embargo el Mobi finalizó volcado sobre su techo y en contramano, sobre Chiclana. El SAME realizó 3 traslados al hospital municipal, pero aparentemente las lesiones no eran de gravedad. Intervino personal de Comando Patrulla y Tránsito Municipal.

#Ahora Choque y vuelco en Chiclana y Jean Jaures. Un Chevrolet Onix y un Fiat Mobi, el cual quedó volcado en medio de calle Chiclana. Dos mujeres y un joven trasladados por SAME al hospital San José. Aparentemente golpes leves. CP zona 1 y Dirección de Tránsito pic.twitter.com/cuqtuvXF9v — Daniel Trila (@dantrila) September 28, 2021