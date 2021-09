» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 29/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Lagar y Altimari:

Glifosato; "las autoridades municipales no se pueden desentender del tema"









Así se expresaron Octavio "Chiche" Lagar y Katty Altimari sobre la problemática que viven vecinos del Barrio Los Pioneros y agregaron: "En especial en los casos concretos en que se ha demostrado intoxicación en las personas por Glifosato" Los referentes del Espacio Vamos con Vos, Octavio Chiche Lagar y Katty Altimari, sostuvieron que "los vecinos tenemos el derecho de habitar un medioambiente libre de contaminación. Es de conocimiento público y de constantes reclamos, por los agravios al medio ambiente, a las zonas de protección y amortiguación, y a los distintos barrios cercanos, los efectos contaminantes y de afectación a la salud que provocan la fumigación indiscriminada y sin control por parte de privados", explicaron a la prensa. Luego de visitar a los vecinos afectados, explicaron que "Independientemente que el organismo de competencia sea Provincial, la ley 10.699 y su decreto reglamentario 499/91 y demás resoluciones, mediante convenio adjudican a los municipios en sus art. 7 al 10, el rol de planificación, afectación y control de las zonas y la metodología en la aplicación de agroquímicos, tal y como lo expresa la Ordenanza 5792/11 en especial en sus art. 3, 13 y 14. En definitiva, las autoridades municipales no se pueden desentender del tema y en especial en los casos concretos en que se ha demostrado intoxicación en las personas por glifosato". "Dos o tres medidas deberían ser tomadas de manera urgente, A) Los vecinos afectados por la contaminación del agua, deberían ser asistidos con provisión de agua potable aunque sea acercando bidones. B) Cese inmediato de actividades de fumigación por parte de los privados, hasta tanto no se hagan los controles necesarios de la composición de los químicos, los permisos, y todo lo correspondiente al cumplimiento de las normas vigentes. C) Dar urgente conocimiento al Organismo Provincial para su intervención, y por supuesto la sanción correspondiente a los responsables" agregaron los candidatos a Concejales por el espacio Vamos con Vos, que a nivel nacional lidera Florencio Randazzo. "Es necesario priorizar una política que preserve el Patrimonio y las áreas protegidas, promoviendo un equilibrio sostenible entre el Crecimiento y el Crecimiento con Desarrollo Social. Mayor concientización ambiental empezando por quienes nos gobiernan y la asignación de los recursos necesarios para la protección del Medio Ambiente, que no es negar el crecimiento, sino por el contrario, es fomentar una política ecoeficiente para la Región" concluyeron, Lagar y Altimari .

