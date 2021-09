» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 29/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Ocaña pidió suspender la aplicación de la Sputnik V









El pedido de la diputada de Juntos por el Cambio se da en momentos en que Estados Unidos y otros países del mundo no aceptan el ingreso de personas vacunadas con la rusa. La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña pidió hoy al gobierno nacional que suspenda la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V de un modo preventivo hasta que las agencias de control europeas o de la OMS den su aprobación final. El reclamo de Ocaña, la compañera de lista de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, se da en momentos en que más de 11 millones de argentinos se aplicaron una o dos dosis de la vacuna producida en Moscú por el laboratorio Gamaleya. "Sería conveniente suspender las compras y suspender toda la elaboración de estas vacunas e ir a vacunas que están aprobadas, incluso como puede ser la de AstraZeneca como Moderna, las vacunas chinas que también están aprobadas por la OMS", precisó Ocaña en declaraciones a la prensa. Ese reclamo se suma al que hizo la oposición después de que el Centro Nacional de Investigaciones de Epidemiología y Microbiología Gamaleya contestara que no podía responder a las preguntas formuladas por los diputados de la Comisión de Salud y Acción Social. En ese sentido, un grupo de legisladores reclamó al Gobierno que le exija al Fondo Ruso de Inversión Directa que presente la documentación necesaria para que la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además el pedido se da luego de que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara que no se permitirá el ingreso a su territorio de turistas vacunados con Suptnik V. En ese contexto, el Fondo Ruso de Inversión que desarrolló las dosis rusas respondió que la Sputnik V "ha sido aprobada en 70 países en los que viven más de 4.000 millones de personas, es decir, más de la mitad de la población mundial", y que "su eficacia y seguridad han sido confirmadas tanto durante los ensayos clínicos como a lo largo de su uso en el mundo real en varios países".

Imagen ilustrativa