» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 29/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

29 de Septiembre de 2021









TOCÓ EL TECHO El dólar blue cotizó a $187 y alcanzó el nivel más alto en el año, en medio del nerviosismo en el mercado sobre el futuro de la economía y la evolución de las reservas. En el mercado minorista, según los precios promedio ofrecidos por el Banco Central, el dólar operó a $171,91, valor que incluye el recargo impositivo del 65%. En la Bolsa, el contado con liquidación libre (llamado Senebi), alcanzó el precio récord de $194,5, aunque luego se mantuvo en una brecha de entre $192 y $194. En la bolsa, el dólar MEP regulado avanzó 0,9% a $175,47y el contado con liquidación creció 1,6% a $176,81. Los más de $70 de diferencia entre el dólar MEP y el oficial de los bancos hace que ciertos ahorristas que necesitan deshacerse de divisas se vuelquen a este segmento. Fuentes del mercado indicaron que el AL30D, el bono más usado para dolarizarse, tuvo en la última semana un volumen récord operado.



OPERADA La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, fue diagnosticada con un cuadro de apendicitis y fue operada esta tarde en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires. La Dra. Carla Vizzotti ingresó a nuestra institución presentando un cuadro de apendicitis aguda", indicó el parte médico firmado por la doctora Marisa Lanfranconi, directora médica del Sanatorio Otamendi. "La paciente fue intervenida quirúrgicamente en el día de la fecha" y que "el resultado de la intervención ha sido satisfactorio", agregó el informe. Párrafo seguido, el texto asegura que la ministra de Salud "se encuentra estable, cursando la etapa post-quirúrgica, con los cuidados acordes a su cuadro". "Hasta el momento su evolución es favorable", especificó. REABIERTAS Luego de un encuentro con los dirigentes de la Mesa de Enlace, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, anunció la reapertura de exportaciones de carne a China desde el próximo lunes, que estaban reducidas a un 50% por el aumento de los precios para el consumo interno. La medida permitirá que se exporte toda la carne de vaca para China, destino que se venía llevando el 75% de lo vendido al exterior de un animal cuyo producto no tiene consumo local masivo. "Sobre la Resolución de la carne con destino a China se definió luego de los reclamos que hicieron las entidades abrir las exportaciones partir del día lunes y resolver los problemas que los gobernadores nos plantearon", dijo Domínguez en conferencia de prensa. A LOS TIROS Dos fracciones de la barra brava de Independiente se enfrentaron a tiros en pleno centro de Avellaneda, cuando fueron a hacer la renovación de sus carnets de socios, no solo para poder volver a entrar al estadio, sino para votar en las elecciones de fin de año, por lo que la policía detuvo a 26 personas. Aparte de los detenidos, la policía secuestró un arma 9 milímetros y dos vehículos, y entre los aprehendidos está César Hugo Rodríguez, alias "Loquillo" el titular de una de las facciones de la barrabrava. El enfrentamiento se produjo en las adyacencias de la sede del club en la avenida Mitre al 400, de Avellaneda, y de acuerdo a imágenes que se viralizaron por las redes sociales, los barras corrieron a plena luz del día y los disparos se escucharon en la vía pública. MEDIA SANCIÓN La Sala de la Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes la despenalización del aborto consentido por las mujeres hasta las 14 semanas de gestación, en una jornada de debate en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en América Latina y el Caribe. La aprobación inédita hasta el momento es un paso más hacia la despenalización del aborto como derecho sexual y reproductivo de las mujeres, donde con 75 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones, de esta manera, la Cámara baja ratificó una reforma al Código Penal que vulnerabiliza los derechos de las gestantes que no quieren seguir con el embarazo. La propuesta modifica el Código Penal en tres de sus disposiciones. Dicha disposición penal establece que después de las 14 semanas la mujer que se practique un aborto recibirá una pena de 541 días a tres años y un día. La Cámara de Diputados debe aún concretar el articulado de la iniciativa, que es la que más lejos ha llegado en la historia de Chile, y luego se decidirá en el Senado la despenalización o no del aborto.