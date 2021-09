» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 29/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Teatro:

"Aquí no hay quien viva" se presentará este jueves en el Pedro Barbero









El espectáculo dirigido por Gustavo Dappiano y protagonizado por el elenco del taller municipal de comedia musical será a las 20. Las entradas gratuitas podrán retirarse hoy, de 8 a 15, en el Edificio 6 de Julio. Con la organización de la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio, la comedia "Aquí no hay quien viva" regresará este jueves 30, a las 20, al Teatro Pedro Barbero. El espectáculo dirigido por Gustavo Dappiano y protagonizado por el elenco del taller municipal de Comedia Musical divertirá al público con sus grandes actuaciones. El público interesado en disfrutar de esta función podrá retirar su entrada sin cargo, este miércoles 29 de 8 a 15, en el Edifico 6 de Julio (San Martín 373). Hay 150 localidades disponibles. "Aquí no hay quien viva", es una comedia que cuenta la historia de tres familias argentinas -López, Pérez y García- que comparten el mismo edificio y representarán los típicos conflictos familiares por la plata, la comida o el estilo de vida. También se sumarán una madre que decide recorrer el mundo como nómade y dos hermanas muy diferentes, que conjugarán un momento de humor.