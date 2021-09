» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 29/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Atletismo:

Destacada actuación del CCC en el torneo "Primavera Porteña"









En el Parque Olímpico Roca se presentaron 28 atletas del Tricolor y consiguieron un total de 24 podios. El pasado sábado, se desarrolló el Torneo de pista y campo "Primavera Porteña" en el Parque Olímpico Roca, donde el Club Ciudad de Campana presentó una nutrida delegación de 28 atletas, quienes fueron acompañados por sus entrenadores Juan Parodi, Juan Marquine y Diego Marquine. El torneo organizado por la Federación Atlética Metropolitana (FAM) contó con pruebas de pista y campo para las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20, Sub 23 y Mayores. El balance de los resultados de los representantes del CCC, quienes contaron con el apoyo de la Municipalidad de Campana para poder viajar a este evento, entrega otra gran actuación del equipo Tricolor que consiguió un total de 24 podios. Los resultados se detallan a continuación: CATEGORÍA SUB 16 -80 metros con vallas: Angelina Muga 2º, Tamara Conti 3º, Lola Torres 5º, Martina Motroni 6º, Agustina Díaz 7º y Delfina Antúnez 9º. -110 metros con vallas Varones: David Vilela 2º, Félix Arredondo 3º y Julián Furchi 7º. -Lanzamiento de Bala Mujeres: Martina Motroni 1º, Lola Torres 3º, Lourdes Matzkin 4º y Martina Melisa 7º. -Lanzamiento de Bala Varones: Félix Arredondo 1º, Julián Furchi 3º, Tomás Álvarez 5º y Benjamín Albornoz 7º. -Salto en Largo Mujeres: Angelina Muga 4º. -Salto en Largo Varones: Benjamín Albornoz 7º. -Salto con Garrocha Mujeres: Tamara Conti 1º y Delfina Antúnez 2º. -Salto con Garrocha Varones: David Vilela 1º y Manuel Vilela 2º. -Lanzamiento de Martillo Mujeres: Agustina Díaz 2º y Martina Melisa 3º. CATEGORÍA SUB 18 -100 metros llanos: Sofía Carmona 5º e Iara López 6º. -100 metros con vallas: Malena Rodríguez 1º. -400 metros: Iara López 4º. -800 metros: Bianca Amante 3º. -Salto en Largo Mujeres: Malena Rodríguez 2º, Sofía Carmona 5º y Ailén Hernandorena 6º. -Salto en Largo Varones: Ulice Villalba 1º. -Salto con Garrocha Varones: Enzo Peña 1º. CATEGORÍA SUB 20 -100 metros llanos: Yazmin Arapey 3º. -100 metros con vallas: Yazmin Arapey 2º. -110 metros con vallas: Juan Pablo Lares 1º. -Salto con Garrocha Varones: Juan Pablo Lares 3º. -Lanzamiento de Bala: Milton De Olivera 1º. CATEGORIA SUB 23 -100 metros llanos: Janet De Cuadro 4º. -3000 metros: Julián Molina 8º. CATEGORÍA MAYORES -3000 metros Varones: Matías Gómez 12º. -3000 metros Mujeres: Florencia Minguez 18º. Cabe agregar que también participaron Rodrigo Cruz, Yamila Benítez y Marilú Perea.





Los Atletas del CCC consiguieron 24 podios.