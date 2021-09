P U B L I C









Alejandra Dip









SINCRONARIO DE 13 LUNAS Astrología Maya. Año Semilla 3. Semilla Eléctrica amarilla. La Luna rige las emociones, purifica todo el campo emocional, lo limpia. Trabaja el perdón. Día bueno para la enseñanza. DÍA 66 DEL AÑO SOLAR SEMILLA 3. DÍA 10 DE LA LUNA 3 ELECTRICA DEL VENADO DEL 20/9 AL 17/10. DÍA 3 DE LA 10 MA. SEMANA DEL AÑO, SEMANA ROJA. ESTAMOS EN EL DÍA 29 DEL TZOLKIN CALENDARIO LUNAR - CASTILLO ROJO DEL ESTE DEL GIRAR. Kin 29 - Luna 3, guiada por el Caminante del Cielo. El Tono 3, es dinámico, nos trae un día sin descanso. Día para trabajar los permisos que nos damos que nos negamos. A no exigirnos tanto, el Tono 3 está pidiendo lo mismo que la Mano, bajar el exigente. A no sobrecargarse de cosas, de responsabilidades que no nos pertenecen. Aprender a decir no. Poner los límites donde hay que ponerlos, con la persona justa, en el momento indicado. La Luna nos ayuda a expandirnos, nos da la posibilidad de abrir nuevas puertas. Hoy nos perdonamos y perdonamos, nada de mal humor, ni ira, ni fastidios. La ciclotimia dejarla fuera, los caprichos descartados, la terquedad ausente, los resentimientos sanados, las culpas diluidas. Estos 13 días donde el objetivo es sanar, nos pone a prueba en todos los campos, Perdonar es soltar, perdonar es sanar. Sacar todas las emociones nocivas que siguen dando vuelta y vienen una y otra y otra vez, para erradicarlas de una vez por todas de nuestro interior para poder equilibrarnos. En estos momentos encontrar el equilibrio de las emociones es importante y fundamental después de haber estado un año y medio bajo influencias del miedo, inculcado desde los medios de comunicación y además la pandemia que nos llevó a cambiar nuestro modo de vida, la forma de relacionarnos, a trabajar de otra manera, y eso trajo consecuencias emocionales fuertes a hacer foco en encontrar estabilidad y aceptar los cambios y no resistirlos. Hoy podemos estar sensibles y llorones. A agarrar pañuelitos y canalizar, que nos ayuda a hacer limpieza interior y a renovarnos. Excelente día para poner la oreja, dar consejos y para la enseñanza. Les deseo excelente día para todos. IN LAK ´ECH!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar