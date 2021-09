Efemérides del día de la fecha, 29 de Septiembre

DÍA INTERNACIONAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA PÉRDIDA Y EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS Impulsado por el Gobierno nacional e instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 74/209 en el año 2019, en este día se conmemora la fecha en la que se llevó a cabo el "Primer diálogo regional sobre pérdidas y desperdicios de alimentos" en el año 2015; asimismo, se concientiza acerca de la necesidad de terminar con el desperdicio de alimentos y generar acciones que reduzcan las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro y las pérdidas posteriores a la cosecha. Según la ONU, a nivel mundial aproximadamente el 14% de los alimentos se pierde entre la cosecha y la venta al por menor; específicamente, en el caso de las hortalizas y frutas, se pierde más del 20%. Cabe aclarar que cuando se desperdician alimentos también lo hacen los recursos utilizados para producirlos como el agua, la energía y la tierra; esto se evidencia en el hecho de que el 38% del consumo total de energía en el sistema alimentario mundial es utilizado para producir alimentos que se desperdician. La FAO aconseja reducir la pérdida de alimentos reutilizando las sobras para preparar otra comida; comprar solo lo que necesites, no más de lo que puedes consumir; revisar la heladera y poner los productos más viejos delante de los más nuevos; fijarse las fechas de vencimiento; y donar el excedente.



SE PUBLICA LA PRIMERA HISTORIETA DE "MAFALDA" El origen de "Mafalda" se remonta al año 1963 cuando la empresa publicitaria "Agnes Publicidad" le pidió al dibujante Miguel Brascó realizar una historieta que publicitara la línea de electrodomésticos "Mansfield" de la empresa Siam Di Tella; él rechazó el trabajo y le pasó el contacto de Quino: "La agencia ´Agnes Publicidad´ le encargó el trabajo a Miguel Brascó, pero como él tenía otros compromisos, me lo pasó a mí. Esto fue en 1963. Pero la campaña nunca se hizo y las ocho tiras que dibujé quedaron guardadas en un cajón". Al año siguiente, por obra de Julián Delgado, secretario de redacción de la revista "Primera Plana", las tiras se publican y nace un ícono de la historieta argentina "Mafalda": "A Mafalda la hice protestona, cascarrabias" comentó su creador. En el año 1965, se empezó a publicar en el diario "El Mundo" (Buenos Aires) y en el año 1968 en el semanario "Siete Días Ilustrados". En el año 1971 el personaje se hizo famoso internacionalmente y, dos años después, se despidió en "Siete Días Ilustrados".



SE LANZA "CAN WE DANCE" Un día como hoy en el año 2013, "The Vamps" lanzaban el sencillo "Can we dance". Perteneciente al álbum "Meet the Vamps" (2014) y compuesta por Bruno Mars junto a Philip Lawrence y Amund Bjorklund, la canción fue la primera de la banda británica y la que les permitió obtener sus primeros fans alrededor del mundo.