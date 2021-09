Las categorías Infantiles y Pre-Infantiles disputaron partidos concernientes a la Liga Zarateña de Fútbol, Liga LIDE y AFA. Además tuvieron un encuentro amistoso en el Complejo ArcoIris.

El "Semillero Violeta" atravesó el fin de semana a puro fútbol disputando partidos de distintas competencias. Así, las categorías Infantiles y Pre-Infantiles se calzaron los botines y jugaron por la Liga Zarateña de Fútbol, Liga LIDE y AFA. Además tuvieron un encuentro amistoso en el Complejo ArcoIris.

En cuanto a la Liga Zarateña de Fútbol, el conjunto de nuestra ciudad se midió frente a Sarmiento y ganó todos sus partidos:

-Categoría 2009: Sarmiento 0-2 Villa Dálmine (Lucas Rivera y Francisco González).

-Categoría 2010: Sarmiento 1-2 Villa Dálmine (Martín Balducci y Eneas de Laporta).

-Categoría 2011: Sarmiento 1-4 Villa Dálmine (Santino Ocampo x3 y Juan Balzaretti).

-Categoría 2012: Sarmiento 4-5 Villa Dálmine (Santiago Moreira x2, Valentín Fervesani, Franco Gómez y Nicolás Fraticelli).

-Categoría 2013: Sarmiento 3-5 Villa Dálmine (Felipe Antúnez x2, Facundo Rivas, Samuel García y Tomas Hassell).

-Categoría 2014: Sarmiento 2-3 Villa Dálmine (Francisco Heredia, Gonzalo Moreira y Santino Seija).

Por otro lado, por AFA, Villa Dálmine jugó contra Franja de Oro, en el Predio Héctor Fillopski, donde empató tres partidos y perdió uno. Las categorías 2009 y 2008 empataron 1-1 mientras que la categoría 2010 igualó sin goles. En cambio, la categoría 2011 perdió 2-1.

Finalmente, por la séptima fecha de la Liga LIDE, Villa Dálmine jugó contra Arquitectura y ganó todos sus partidos. Específicamente, la categoría Sub 12 se impuso 3-1 con goles de Thiago Coronel, Lucas Medina y Jesús Hernández Martínez; la categoría Sub 14 ganó 3-2 con tantos de Patricio Martínez (2) y Nicolás Palacios; y la categoría Sub 16 venció 1-0 con gol de Samuel Torres.