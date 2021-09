» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 29/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Messi hizo su primer gol en el PSG









Fue en el triunfo sobre Manchester City por 2 a 0. Además del PSG ganaron el Atlético Madrid, Liverpool y Ajax, cayó el Real Madrid ante el débil FC Sheriff de Moldavia. El argentino Lionel Messi marcó ayer su primer gol en el triunfo que el PSG consiguió ante Manchester City por 2 a 0, en la segunda fecha del Grupo A de la Liga de Campeones. La conquista llegó en el minuto 29 del segundo tiempo, cuando el PSG le ganaba 1 a 0 al City de Pep Guardiola, tras el tanto del senegalés Idrissa Gueye, a los 8 de la primera mitad, en el partido disputado en el Parque de los Príncipes. El equipo conducido por el argentino Mauricio Pochettino tuvo en la ofensiva a Kylian Mbappé, Neymar y Messi, ya que el rosarino se repuso de la lesión que padecía en la rodilla. Sin dudas la sorpresa de la jornada fue la caída como local del Real Madrid por 2 a 1 ante el modesto FC Sheriff de Moldavia, en el mismísimo Santiago Bernabeú, por la Grupo D. El equipo moldavo se impuso con los goles de Jasurbek Yakhshiboev, a los 25 del inicio y Sebastien Thill, en el minuto de juego, mientras que francés Karim Benzema, a los 20 de la segunda mitad, de penal, había igualado para el conjunto "merengue". Invalorable victoria del Aletic Tremendamente importante fue la victoria del Atlético Madrid por 2 a 1 sobre el Milan, en calidad de visitante, y que se definió por un tanto del uruguayo Luis Suárez, aunque previamente había marcado el francés Antoine Griezmann, a los 39 del complemento, por el Grupo B. El conjunto italiano se había puesto en ventaja con un gol del portugués Rafael Leao, y después terminó con un hombre menos por la expulsión del marfileño Franck Kessié. El que consiguió la goleada de la jornada fue el Liverpool, que liquidó al Porto de Portugal por 5 a 1, con dos goles del egipcio Mohamed Salah, dos del brasileño Roberto Firmino y uno de Sadio Mané, mientras que el iraní Mehdi Taremi descontó, por el Grupo B. El Inter de Lautaro Martínez no pudo pasar de la igualdad en cero con el Shakhtar Donetsk de Ucrania, en la segunda jornada del Grupo D. A su vez, en el Grupo C el Ajax de Holanda, que tuvo a Lisandro Martínez como titular, superó al Besiktas de Turquía por 2 a 0, con los goles de Steven Berghuis y el francés Sebastien Haller. El que produjo sorpresa también fue el Brujas de Bélgica que le ganó 2 a 1 al Leipzig de Alemania, en el Grupo A, y Borussia Dortmund derrotó al Sporting Lisboa por 1 a 1, en el Grupo C.