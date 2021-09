» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 29/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

29 de Septiembre de 2021









RAMSÉS CASCÚ PRESENTE EN LA VICTORIA ANTE BÉLGICA En el día de ayer, por el Mundial de Vóley Sub 21, la selección Argentina obtuvo una victoria clave ante Bélgica. La "albiceleste" venció a los europeos 3-1 (25-21, 23-25, 25-19 y 25-21) y tuvo en cancha al campanense Ramsés Cascú, quien tuvo una actuación destacada en el tercer set. Así, se mantiene viva la ilusión de arribar a las semifinales. En el día de hoy, desde las 11.00, Argentina irá por la clasificación ante República Checa.

RAMSÉS CASCÚ. FOTO: ARCHIVO.



DUELO DE CAMPEONES En el día de ayer la Conmebol y la UEFA acordaron que Argentina, campeón de la Copa América, se enfrente a Italia, campeón de la Eurocopa, en el año 2022. A pesar de que no se dio indicios del lugar donde se jugará el partido, sí se confirmó que será previo al inicio del Mundial de Qatar. Por otra parte, ambas organizaciones estuvieron de acuerdo en que el mismo se realice en tres ediciones con los respectivos ganadores continentales. MARTÍN PALERMO ES EL NUEVO DT DE ALDOVISI Tras la abrupta renuncia de Fernando Gago como DT de Aldosivi, en el día de ayer se informó que se acordó la llegada de Martín Palermo en su reemplazo. Así, el "Loco" dirigirá a su tercer equipo en el país puesto que ya dirigió a Godoy Cruz en la temporada 2012/13 (ganó 14 partidos, empató 17 y perdió 13) y Arsenal de Sarandí en la temporada 2014/15 (11 victorias, 10 empates y 15 derrotas). Por otra parte, Palermo también dirigió Unión Española de Chile, Pachuca de México y Curicó Unido de Chile. MANU GINOBILI RETORNA A LOS SAN ANTONIO SPURS Tras retirarse en el año 2018, con una derrota contra los Golden State Warriors, Manu Ginobili fue homenajeado en los comienzos de la temporada 2019 previo al partido que ganaron 116-110 los Spurs ante Cleveland Cavaliers. Ginobili permaneció alejado de las canchas durante 3 años antes de retornar al equipo en el que se convirtió en una leyenda. A partir de ahora, el bahiense será el nuevo asesor especial de operaciones del equipo de San Antonio. Es decir, su trabajo estará centrado en el desarrollo de los jugadores dentro y fuera de la cancha. LEO SIGALI FUE MUY CRÍTICO CON EL PRESENTE DE RACING Tras la derrota de Racing 0-2 frente a Argentinos Juniors, el campanense Leo Sigali fue muy crítico sobre el presente de Racing y realizó una autocrítica. "La Academia" lleva siete partidos sin ganar también quedó eliminado de la Copa Argentina luego de perder 5-4 frente al Tomba desde los doce pasos: "La verdad que no se encuentra explicación, obviamente en lo personal me hago cargo de lo que haga falta, como me tengo que hacer. Hay que poner la cara, el pecho, hacerse fuerte y masticar bronca. Desde mi lugar, me hago cargo de todo lo que me incluye. Ojalá que el cuerpo técnico y nosotros podamos salir de este momento lo antes posible". PERDIÓ DELBONIS Federico Delbonis cayó 6-1 y 7-5 ante el ruso Aslan Karatsev, en primera ronda, y debió decir adiós al ATP de San Diego. Además, el número 44 del mundo acumula 10 derrotas en cancha, una mala racha a la que no logra ponerle fin. Por otro parte, también fue eliminado del US Open tras perder frente al canadiense Denis Shapovalov.