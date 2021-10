Esta tarde, desde las 15.00, Puerto Nuevo enfrentará a Deportivo Paraguayo en el estadio José Martín Olaeta.

Por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Primera D, Puerto Nuevo visitará esta tarde a Deportivo Paraguayo. El partido comenzará a las 15.00 horas, en el estadio José Martín Olaeta, ubicado en Rosario, y contará con el arbitraje de Guido Mascheroni. Asimismo, el cuarteto arbitral se completa con los asistentes Miguel Noguera y Jesús Giret y con "el cuarto" Catrian Peralta.

En el partido anterior, los Auriazules empataron 1-1 ante Juventud Unida en un partido caliente en el que abundaron las tarjetas amarillas y los jugadores Antonio Samaniego, autor del gol, y Selem Lojda fueron expulsados. Por ello, el local terminó el partido con 9 jugadores en cancha. A pesar de eso, el equipo mantuvo el invicto iniciado en el Torneo Apertura (logró ocho victorias y tres empates) y sumó un triunfo y un empate.

Ayer, Sportivo Barracas cerró la segunda fecha goleando 6-0 a Deportivo Muñiz. De esta manera, el equipo se posicionó en lo más alto de la tabla de posiciones con 6 unidades mientras que Argentino de Rosario, Cambaceres, Juventud Unida, Puerto Nuevo y Centro Español se encuentran detrás con 4 puntos.

Hoy se enfrentarán Argentino de Rosario y Cambaceres. Mañana, desde las 15.00, se jugarán los partidos restantes de esta fecha: Centro Español vs Liniers, Central Vallester vs Yupanqui, Deportivo Muñiz vs Lugano y Juventud Unida vs Sportivo Barracas.



Esta tarde, desde las 15.00, Puerto Nuevo jugará frente a Deportivo Paraguayo. Foto: Andrés Rajoy Riva.

EL HISTORIAL

Por Gustavo Belsué

ENCUENTRO Nº 41. En 40 partidos, Puerto Nuevo ganó 18 veces y Deportivo Paraguayo logró 15 victorias. Empataron en 7 oportunidades. El Portuario convirtió 51 goles, mientras que Deportivo Paraguayo marcó 49.

COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 20 partidos: el equipo de nuestra ciudad ganó 12 (30 goles) y Deportivo Paraguayo logró 5 victorias (18 goles). Empataron 3 veces.

COMO LOCAL DEPORTIVO PARAGUAYO. En 20 juegos: Puerto Nuevo venció en 6 ocasiones (21 goles) mientras que Deportivo Paraguayo ganó 10 (31 goles). Igualaron en 4 oportunidades.

EL ÚLTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El sábado 7 de septiembre de 2019, por la 1º fecha del Torneo Apertura de la Primera D 2019/20, Puerto Nuevo perdió 2-0 por los tantos de Matías Gal y Jorge Rosas Quintero.

EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El pasado miércoles 9 de junio, por la 3º fecha del Torneo Apertura, Puerto Nuevo se impuso 2-1 con goles de Antonio Samaniego, desde el punto de penal, y Mario Godoy.

EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ÚLTIMO TRIUNFO VISITANTE.

El lunes 26 de noviembre de 2018, por la 13º fecha del Campeonato de la Primera D 2018/19, Puerto Nuevo se impuso 3-0 en un partido disputado en la cancha de Liniers.

DEPORTIVO PARAGUAYO (0): Mariano Romero; Leonel Ybarra, Facundo Mora, Julián Morales, Osmar Martínez Espinoza; Gonzalo Molina, Facundo Barreto, Francisco Báez, Agustín Campi; Javier Cermesoni y Víctor López. DT: Raúl Celin.

PUERTO NUEVO (3): Leandro Bonet; Joaquín Montiel, Santiago Correa, Gonzalo Leizza; Nicolás Colombano, Oscar Peñalba, Eliseo Aguirre (Ezequiel Ramón), Nahuel Banegas; Carlos Tapia, Mauricio Ruiz; y Orlando Sosa (Diego Pertossi). DT: Carlos Pereyra-Hugo Medina.

GOLES: PT 25m Santiago Correa (PN) y 35m Mauricio Ruiz (PN). ST 5m Diego Pertossi (PN). CANCHA: Liniers. ÁRBITRO: Edgardo Kopanchuk.