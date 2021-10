Atrapado y tijera en Panamericana Km 78; alta demora en el tránsito

Ayer a última hora de la tarde, un camión arenero tocó a un Renault 11 a la altura del kilómetro 78 de la Ruta 9, mano a Zárate. El Renault impactó contra el guardarrail, haciendo un trompo, mientras que el camión quedó metros más adelante luego de hacer un efecto tijera. El conductor del Renault tuvo que ser asistido por Bomberos para poder salir del habitáculo y junto a su hijo, fueron trasladados hasta el hospital municipal. Aparentemente, tanto ellos como el chofer del camión, no revestían lesiones de gravedad. La calzada reducida y los curiosos generaron demoras, y la cola de vehículos tenía varios cientos de metros de largo. Del operativo participaron también Defensa Civil y Comando Patrulla.

#Video Un Renault 11 y un camión Volvo involucrados en choque con efecto tijera del vehículo mayor. Quedaron ambos contra el guardarrail central en Panamericana Km 78, mano a provincia. Sólo dos carriles habilitados. Demoras en el tránsito, 2 Km de vehículos en circulación lenta. pic.twitter.com/nOGj9C4jam — Daniel Trila (@dantrila) September 30, 2021 ALTAS DEMORAS EN EL TRANSITO #Video frenar para mirar y sacar fotos de un accidente multiplica el tiempo de demora de los vehículos que forman largas colas y en ocasiones provocan más accidentes. Circular con precaución no es pasar lento para mirar. Ayer 2km de cola. No te distraigas!! #ConcienciaVial pic.twitter.com/sQQy5Or9iz — Daniel Trila (@dantrila) September 30, 2021