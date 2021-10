Juega como visitante, desde las 21.00, ante Atlético Pilar. Mañana Boat Club enfrenta a Costa Brava. Por la sexta fecha del Torneo de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), Ciudad de Campana enfrentará esta noche, desde las 21.00, a Atlético Pilar. Tras la ajustada victoria 60-59 ante Ingeniero Raver, los Tricolores buscarán sumar otro triunfo más. En lo que va del torneo, Ciudad sólo cayó una vez (en la primera fecha frente a Deportivo Arenal) luego venció a Costa Brava, Independiente de Escobar e Ingeniero Raver. Así, el equipo dirigido por Martín Trovellesi se encuentra en el 3º puesto de la tabla de posiciones. Por su parte, Atlético Pilar ganó dos partidos (frente al CBC y Costa Brava) y perdió dos partidos (ante Ingeniero Raver y Deportivo Arenal) lo que lo ubica en el 5º puesto de la tabla de posiciones. Acerca de este partido, Trovellesi dijo, unos días atrás, a LAD: "De Atlético sabemos que tiene jugadores de jerarquía, que han jugado en otros niveles, así que tenemos que ir preparados, tratando de no repetir errores, y mentalizados a que va a ser un partido muy difícil". Por otro lado, en el día de mañana, desde las 21.30, Boat Club enfrentará a Costa Brava. El Celeste arriba a este partido después de vencer 75-64 a Deportivo Arenal y poner fin al invicto de éste. Hasta ahora, el CBC ganó tres partidos (contra Independiente de Escobar, Ingeniero Raver y el Arenero) y perdió un partido (contra Atlético Pilar). Así, se ubica en el 2° lugar de la tabla de posiciones. En cambio, Costa Brava solamente ganó un partido (en la tercera fecha frente a Independiente de Escobar) y perdió tres encuentros (ante Ciudad, Ingeniero Raver y Atlético Pilar). Así, ocupa el 6º puesto de la tabla de posiciones. Sobre este partido, el entrenador del CBC, Nahuel Pinto, expresó, hace unos días, a LAD: "Hoy estamos pensando en la preparación del próximo partido. Somos un equipo en desarrollo que va a ir jugando de menor a mayor en el transcurso del torneo". FORMATIVAS Por la décima fecha del Torneo de Divisiones Formativas de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), este sábado, Club Ciudad de Campana se medirá ante Campana Boat Club: U15 (12.00), U17 (13.30) y U20 (15.00). Los demás partidos a disputarse el día sábado serán: Defensores Unidos vs Unión de Zárate, Náutico Zárate vs Belgrano y Deportivo Arenal vs Atlético Pilar. El domingo jugarán Independiente de Zárate vs Atlético Baradero, Independiente de Escobar vs Honor y Patria y Porteño vs Ingeniero Raver.

