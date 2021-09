Desde el Frente Grande celebraron el programa "Registradas"

Se trata de una iniciativa que promueve la reducción de la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares y garantiza su acceso, permanencia a un empleo registrado y promover la bancarización. "Reconocer derechos laborales siempre es bienvenido, mucho más en un contexto donde la derecha dice abiertamente que quieren recortarlos". El Gobierno lanzó el Programa "Registradas (Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social)", una iniciativa que promueve la reducción de la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares y garantiza su acceso y permanencia a un empleo registrado. El Frente Grande de Campana celebró está medida y expresó "Durante la pandemia, cayó aproximadamente el 28% de los puestos laborales de ese sector y eso afectó especialmente a las trabajadoras informales, quienes además casi el 60% viven en hogares que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Este programa viene a formalizar y a proteger los derechos laborales de miles de mujeres en condiciones de vulnerabilidad". Según explicaron Registradas beneficiará a quienes inscriben a sus trabajadoras domésticas subsidiando entre un 30 y 50 por ciento del salario. Será por un monto de hasta 15.000 pesos, y tendrá una vigencia de seis meses desde el momento del alta de la trabajadora. Angélica Torreyra, secretaria de género y diversidad comentó "Remunerar las horas trabajadas fijando un piso mínimo y que puedan acceder a aportes para jubilación, ART y obra social no es poco, luego de haber pasado por meses de desocupación en razón de la pandemia o trabajar sin gozar del más mínimo derecho laboral", y añadió "La medida es un paso más en la búsqueda de promover y garantizar el ejercicio de los derechos laborales y de mitigar la actual crisis económica, producto de la reciente pandemia y, sobre todo, de las políticas de desindustrialización y endeudamiento del anterior gobierno macrista". "Este es uno de tantos trabajos que se encuentra enmarcado en situaciones irregulares, la principal razón de esto, se estima en que no se lo considera como un trabajo forma", explicó por su parte Sabrina Caporossi y agregó "Sin embargo, sin alguien que realice esas tareas sería imposible, que sus empleadores realizarán los suyos, entonces, darle un principio de formalidad a la situación de por lo menos el piso del 50 % de las trabajadoras domésticas que no están registradas, es reconocer derechos". Caporossi además reflexionó "Según su etimología, domestico viene del latín domus: hogar, casa, entonces jerarquizar el trabajo doméstico, es poner en valor nuestro mayor bien, nuestra familia, nuestro hogar. Sociedades más humanas, generan relaciones más amigables, reconocer los derechos laborales como este hace que las personas, trabajen con mayor seguridad, tranquilidad y de mejor manera, tanto para el empleado, como para el empleador, ya que ambos se benefician con estabilidad y certidumbre, cuestiones que a veces nos olvidamos que necesitamos para vivir un poco mejor". En ese sentido ambas reconocieron que ya existen normativas vigentes que reconocen a las trabajadoras y le otorga derechos pero definieron al programa como un "enorme gesto" porque "apunta a la recuperación económica, generación de empleo e inclusión social de las trabajadoras de casas particulares porque se trata de un sector históricamente feminizado, precarizado y subvalorado. Reconocer derechos laborales siempre es bienvenido, mucho más en un contexto donde la derecha dice abiertamente que quieren recortarlos. Queda en clara evidencia cómo desde Nación se apunta a la inclusión mientras desde Juntos presentan un proyecto para eliminar las indemnizaciones por despido", cerraron.



