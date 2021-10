La lista de Hotton superó las PASO

Se posiciona como la única alternativa pro-vida de la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 14 de noviembre. La candidata a diputada tiene residencia en Campana y vota en el barrio Lubo. La Justicia Electoral de la provincia de Buenos Aires informó que el Frente Más Valores que encabeza la ex diputada nacional Cynthia Hotton superó finalmente el piso del 1,5% de los votos en las PASO del 12 de septiembre, tras recuperar más de 10.000 sufragios en el escrutinio definitivo. De este modo, la boleta que encabeza Hotton será la única alternativa pro-vida que participará en las elecciones generales del 14 de noviembre en el distrito. El juez Ramos Padilla firmó el dictamen que habilita al frente Más Valores a competir en las elecciones de noviembre. Hotton celebró emocionada: "Gracias a Dios, a la Justicia Electoral y a cada uno de los fiscales y voluntarios que defendieron voto a voto la elección de cientos de miles de bonaerenses que quieren que los valores de la vida, la familia, el trabajo y la producción tengan una representación sólida en el Congreso Nacional". En una medida reglamentaria pero sin precedentes, se ordenó la apertura de cientos de urnas para comprobar que todas las boletas que figuraban cortadas en las planillas, estaban completas en las urnas. Fue el resultado de un proceso que comenzó al revisar los telegramas tras las PASO, en los que figuraban votos para la Lista 501 en las categorías de legisladores y concejales, pero no para diputados nacionales. Ante un patrón que se repetía demasiadas veces, iniciaron el reclamo en la Justicia Electoral y durante dos semanas acompañaron el recuento definitivo para culminar en la apertura de urnas y verificar el reclamo. No hubo corte, las boletas estaban completas. Así se produjo un salto de 120 mil votos en el escrutinio provisorio a más de 130 mil en el definitivo para la Lista 501, que superó ampliamente el piso que les permite competir en las elecciones de noviembre. "Vamos a plantarnos con firmeza contra la legalización de las drogas, la eutanasia, la discriminación de las personas de fe, la delincuencia y la corrupción", dijo Hotton y advirtió: "Este resultado es un ejemplo de que vamos a ponerlo todo por construir una política más honesta, más transparente y que defienda con fuerza los valores cristianos de un enorme sector de la sociedad". El frente Más Valores compitió en 54 distritos y en 40 de ellos superó el 1,5% que exige la Ley Electoral. Incluso ciudades como Suipacha, Baradero y Salto obtuvo más del 7 u 8%, lo que le permitiría consolidarse territorialmente en la Legislatura Provincial, en los concejos deliberantes y ahora, en el Congreso de la Nación.

