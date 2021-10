Efemérides del día de la fecha, 30 de Septiembre

DÍA INTERNACIONAL DE LA TRADUCCIÓN Impulsado por la Federación Internacional de Traductores (FIT) e instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 71/288 en el año 2017, en este día se conmemora el fallecimiento de San Jerónimo de Estridón, patrono de los traductores, en el año 420 d. C (después de Cristo) en Belén. El santo fue un cura que pasó a la historia por ser el autor de "La Vulgata", primera traducción de La Biblia al latín; esta labor fue encargada por el Papa San Dámaso y, en el año 1546, el Concilio di Trento la designó como el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica. A su vez, es considerada la "traducción hecha para el pueblo".



FALLECE LUIS RUBÉN DI PALMA Luis Rubén Di Palma nació el 27 de octubre del año 1944 en Arrecifes, Buenos Aires. Asiduo corredor de karting y mecánico de Carlos Pairetti, "El Loco" Di Palma debutó en Turismo Carretera a los 19 años. Al año siguiente, ganó su primera carrera, la Vuelta de Arrecifes, con un Chevrolet que lo convirtió en el piloto más joven en ganar en la categoría: "Ganar justo en Arrecifes fue algo increíble. Pensar que hay mucha gente que nunca pudo ganar cerca de su ciudad y a mí se me dio a meses de mi debut." En el año 1969 fue uno de los protagonistas de la "hazaña de Nürburgring" (Alemania) manejando uno de los emblemáticos Torino 380 W. En los años 1970 y 1971 se consagró campeón de Turismo Carretera con Torino. Por otra parte, en los años 1971 y 1972 fue campeón de Sport Prototipos con un Berta LR-Tornado. En cuanto a la Fórmula 1 Mecánica Argentina se subió a lo más alto del podio en dos ocasiones: en el año 1974 con un monoposto de Berta y, en el año 1978, con un Pianetto-Dodge. Más adelante, en el año 1983, fue campeón del TC 2000 con un VW 1500 y, en el año 1993, de Supercart con Torino. Por otro lado, en el año 1973, el arrecifeño corrió las 24 horas de Le Mans con una Ferrari 365 GTB/4 finalizando en el puesto 29 en la clasificación general y el puesto 10 en su clase. Al mando de un Audi Quattro, en los años 1983 y 1984, participó fallidamente del Rally de la República Argentina. En el año 1998 ganó su última carrera con Falcon en Buenos Aires: "Ganar a mi edad, demuestra lo hermoso que es el deporte. A los jóvenes les digo que no dejen de practicar algún deporte. Les digo que, si yo puedo ganar, todos pueden hacerlo". Falleció en el año 2000 en Carlos Tejedor, Buenos Aires.



"FANTASY" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1995, el sencillo Fantasy de Mariah Carey destronaba a "Gangsta´s Paradise" de Coolio con L.V. del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Daydream" (1995) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Tina Weymouth y Steven Stanley, la canción se convirtió en la segunda de la historia en debutar en el primer puesto (la primera fue "You are not alone" de Michael Jackson).