Según un informe del Centro de implementación de políticas públicas para la equidad y crecimiento (CIPPEC) 7 de cada 10 jóvenes (70%) de escuelas secundarias tiene dificultades en la comprensión de textos. Previo a la pandemia esta cifra rondaba el 52% de los adolescentes. Aprender a leer y comprender textos son procesos complejos que se sustentan en el lenguaje. un buen desarrollo del lenguaje es fundamental para la adquisición de la lectura. Muchos expertos en dificultades lectoras coinciden que la dificultad principal sería una deficiencia dentro del sistema del lenguaje, más específicamente en el procesamiento fonológico. Es por ello que en la actualidad, niños y jóvenes con dificultades de lectura realizan tratamientos con psicopedagogas y fonoaudiólogas. Hoy se sabe que niños con dificultades del lenguaje pueden presentar dificultades de acceso a la lectura. Para aprender a leer no basta con el conocimiento de las letras, sino que además debe haber un acabado conocimiento de la estructura del lenguaje. Tareas como el reconocimiento de palabras, desarrollo de vocabulario y la escucha activa, son tareas que comienzan en sala de 3 y que constituyen la base de lo que en sala de 5 será la habilidad pre lectora clave: la conciencia fonológica. La conciencia fonológica implica desmenuzar las palabras en todos sus componentes, identificando y manipulando sílabas y fonemas. Es una actividad oral que no necesita inicialmente el conocimiento del abecedario. Desde un abordaje lúdico y oral se alcanza la adquisición de este predictor tan importante. Por otro lado, comprender un texto implica poder hacer una representación mental de lo leído, y en los más pequeños del texto oído. Para ello, es fundamental automatizar la lectura. Es difícil comprender el texto si la lectura es silabeada y demanda tanta energía y tiempo. Además necesitamos de motivación: una relación emocional positiva con la lectura y la escritura. Entonces ¿Qué hacen los buenos lectores cuando leen? entre otras cosas: - desarrollan habilidades de lectura para toda la vida. Esto sería comprender la diferencia entre aprender a leer versus leer para aprender. - eligen el material de lectura, anticipan significados, tienen propósitos por los cuales leen: divertirse, informarse, etc., monitorean su comprensión, se formulan preguntas, pueden re narrar lo leído, etc. La lectura no se desarrolla, requiere un entrenamiento específico, pero previo a esto debemos estar atentos al desarrollo del lenguaje.



