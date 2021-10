Apenas el 45% de los asmáticos creen tener controlada la enfermedad

El estudio "Perspectivas de pacientes y médicos sobre la relevancia y el manejo del asma" (APPaRENT, por sus siglas en inglés), realizado a más de 800 médicos y 1.200 pacientes con asma en varios países del mundo, demostró que las actitudes y las opiniones en cuanto al manejo de la enfermedad varían de manera sustancial, con respecto al tratamiento y el control del asma. De acuerdo con los hallazgos más notables aproximadamente entre el 45% y el 65% de los pacientes con asma describen su afección como "bien" o "completamente" controlada. Sin embargo, más del 37% de los encuestados presentaron falta de aire o despertares nocturnos a causa de los síntomas y usaron su inhalador de rescate en forma periódica. Asimismo, se registraron inconsistencias entre los médicos y pacientes que participaron del estudio sobre la frecuencia de los síntomas y las percepciones en el uso de los tratamientos inhalados de acción corta y las terapias de mantenimiento y de rescate. El asma es un proceso inflamatorio crónico que puede presentarse a cualquier edad y no es contagioso. El paciente asmático puede comenzar con síntomas como sensación de falta de aire, a veces acompañado de secreciones, tos seca y/o chillido en el pecho. En Argentina, aproximadamente el 6% de la población es asmática y la enfermedad impacta en su calidad de vida. Se trata del proceso crónico que más costos directos genera en la población pediátrica. Si bien el asma no se cura, puede tratarse y controlarse. En la actualidad existen tratamientos que permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes. La base del tratamiento del asma son los corticoides inhalados, que disminuyen la inflamación asociada a la enfermedad, y pueden usarse asociados a broncodilatadores. ¿Cuándo saber que el asma está bien controlado? En línea con la Iniciativa Global para el Asma (GINA, por sus siglas en inglés), "El asma controlado es aquella enfermedad que habiendo sido tratada por el médico, el paciente no tiene síntomas, no se despierta de noche, puede hacer actividad física, puede disfrutar de la vida sin acordarse del asma", sostuvo el Director de la Carrera de Especialistas en Neumonología UBA, Dr. Daniel Colodenco. "Es muy importante mantener al asma bajo control para evitar las crisis asmáticas. Cuando una de ellas ocurre la indicación es el uso de corticoides orales, cuyo uso se debe disminuir por los grandes efectos colaterales que conlleva", completó la Especialista en alergia e inmunología, directora médica del Centro en Investigaciones en Alergias y Enfermedades respiratorias y miembro del board de World Allergy Organization, Dra. Anahí Yañez. En el manejo del asma, el autocontrol y el autocuidado son esenciales. Se debe conocer la enfermedad, los desencadenantes y cómo actuar para que el asma esté bien controlada; al mismo tiempo que se deben aplicar medidas higiénico-dietéticas, como el uso de la medicación todos los días, limpieza diaria del hogar, evitar mascotas en caso de ser alérgico a ellas, entre otras.