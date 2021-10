» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 30/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana - 30 de Septiembre 2021

Por Luis María Bruno









Paraná de las Palmas: El amigo y colaborador Valentín del Castillo me cuenta de su pesca de esta semana: "Hola Luis, bueno este es un informe del día lunes 27 de septiembre en el cual realizamos una pesca en las instalaciones del Campana Boat Club. Con un río que estuvo en creciente todo el día, con un viento que rondó entre los 20 y 30 km. Al llegar al lugar, con el estado del agua, nos dimos cuenta de que iban a picarlas sardinas, pero le tuvimos que buscar la vuelta ya que arrancamos la jornada utilizando plomos muy pesados y con carnada que era de más. Tuvimos piques muy pequeños por lo cual rápidamente cambiamos de táctica, utilizando plomos de 10 gramos y anzuelos pata corta chicos, y filet de sardina y pejerrey en menor porción. Ahí fue cuando tuvimos la respuesta inmediata, dando con las primeras sardinas al vuelo. Los piques fueron en su mayoría en los últimos 2 anzuelos de la línea, que contaba con 4 y una profundidad de 1,5 metros. Realizando lances hacia afuera y recogiendo el reel suavemente hacia abajo fueron las respuestas más exitosas, dando hasta algunos dobletes. Por mi parte pude sacar 22 y mi compañero sacó 17. Una pesca muy entretenida y exitosa. Algunos pescadores del club también obtuvieron muchas piezas por lo que yo pienso que en el total del muelle habremos hecho unas 70 a 75 capturas de sardinas. Claramente fue el día, ya que la semana anterior apenas habíamos sacado 4. No queda otra que seguir con esta pesca que es muy entretenida para algunos ya que es un pez muy rico y sobre todo una excelente carnada para el bagre de mar. Abrazo grande". Santa Elena prov. Entre Ríos: Se suma esta semana Roberto Luis Peralta Ramírez un nuevo corresponsal desde Santa Elena provincia de Entre Ríos, el que me comenta lo siguiente: "Hola Luis María cómo está, bueno por acá en lo que respecta al río tuvimos un repunte de agua hace unos diez días y se había ensuciado un poco el agua, ahora se está estabilizando la altura del agua encontrándose más clara, así que se está dando muy bien lo que es la pesca del dorado todo con artificiales. Así que aquellos que quieran buscar un destino de pesca Santa Elena es muy lindo porque tiene lugares con todos los condimentos, piedras, palos, bancos de arena, por lo que no duden en consultar. Un fuerte abrazo Luis María para vos y todos los seguidores del Semanario del Pescador". Villa Paranacito prov. Entre Ríos: Como de costumbre desde la bella villa Paranacito el amigo y guía de pesca Gustavo Ramondegui esto me comenta: "Hola Luis cómo estas, bueno mira acá en el río Uruguay, saliendo desde Villa Paranacito, estuve buscando el dorado pero todavía no se están dando, lo que si se viene activando cada día un poco más son las tarariras, aunque todavía les cuesta tomar el señuelo pero con carnada ya se pueden buscar tranquilamente. Seguramente a medida que suban las temperaturas calculo que se van a poner óptimas. Te dejo un gran abrazo". Carmelo, república oriental de Uruguay: Desde la costa Uruguaya el amigo y colaborador Cristian Banchero me hace llegar su informe semanal: "Cómo anda Luis, mire acá lo más relevante es el bagre de mar, cerca del Guazú en un pozo que hay de mucha hondura de entre los 30 y 32 metros. Esto es lo más relevante de la zona, lo único que hay es bagre de mar y ahí en la hondura en las zonas más bajas poca cosa. Con lo que respecta al pejerrey desparejo, ya quedan los últimos, se están aminorando, salen entremezclados alguno grande con algunos chicos, pero de a poquito viene mermando la pesca del pejerrey. El agua está sucia, se estuvieron dando algunas bogas pero después de la última lluvia el agua corrió y se cortó esa pesca también. Bueno Luis un saludo y un gran abrazo". Santa Teresita partido de la costa: Otro querido amigo Cristian Maus guía de pesca en Santa Teresita me informa sobre el estado del pique en la zona: "Bueno por suerte después de una sequía de varios meses ya los bancos de almejas están en superficie, así que comenzó a arrimarse a corvina dándose muy buenos resultados en el muelle. También se lograron algunos bagres y brótolas de las cuales se dieron algunas capturas desde la costa. Siempre desde costa hay que intentar buscarlas un poco más y hay que moverse de canaleta en canaleta y desde el muelle bueno siempre rinde un poco mejor la noche, así que buenas noticias. También la pesca embarcada arrancó con algo de corvina, gatuzo, pescadilla, así que en ese sentido se acomodaron los tantos como para que los pescadores puedan hacerse una escapada y con un poco de suerte van a tener éxito. Les dejo un fuerte abrazo y será hasta la semana que viene". La Paz prov. Entre Ríos: Desde La Paz en comunicación con Víctor Flores esto me informa del estado del pique: "El pique por la Paz está mejorando día a día muy lentamente, pero sigue mejorando con especies como dorados los que se están pescando al golpe en estos momentos, porque no están los grandes cardúmenes recién se está poblando muy lentamente. El río sigue bajando pero el agua está clarita o sea que está para señuelos, fly cast, para pescar al golpe con carnadas sin plomos. En cuanto a la variada hay que buscarla en los pozones con plomos pesados y buenas lombrices si es posible o tripero de sábalo, estas son las principales carnadas atractivas aquí para la variada. Un abrazo". Laguna La Soraida y La Picaza, sur de Santa Fe: Como todas las semanas el querido amigo y colaborador Eduardo Gambini esto me comenta del estado del pique en estas dos lagunas del sur de Santa Fe: "Hola Luis María un saludo para vos y un saludos para todos los amigos pescadores que siguen al Semanario del Pescador, Eduardo Gambini desde el Sur de Santa Fe para informarte el estado del pique en nuestras lagunas. En laguna La Soraida acá de Villa Cañas pesquero Luis Rovea, con muy buenas noticias porque realmente cambiando la temperatura del agua y el pejerrey comenzó a comer bien, está picando muy muy bien, está saliendo de todo pescado chico, mediano y grande, por lo que está asegurado el pique y la pesca así como también la cuota por pescador, salvo que las condiciones climáticas sean adversas. Pero bueno realmente este fin de temporada yo creo que va a ser memorable porque el pejerrey está picando muy pero muy bien y siempre con buenas sorpresas como nos tiene acostumbrado esta laguna. Respecto a laguna La Picasa el otro gigante, ubicada al sur de Santa Fe, localidad de San Gregorio, el pique está digamos un poco complicado, es decir una laguna arrancó y la otra se vino abajo, vieron como es la pesca. Ha aflojado muchísimo el pique en la picaza, inclusive los guías y los dueños de los pesqueros no saben porque, porque pescado hay pero bueno es como que no está picando como que no está comiendo. Se están realizando salidas de pesca pero bueno no es el ritmo del pique que nos tenía acostumbrado esta laguna. Bueno Luis María un saludo a vos y a todos los amigos pescadores". Esquina Prov. Corrientes: el amigo Jorge Baldi de hostería Río Corrientes me informa con respecto a la zona: "Hola Luis María cómo estás. Bueno tenemos buenas noticias para todos los pescadores, ya se habrá visto por los canales de televisión las nuevas disposiciones del gobierno, de la apertura de la frontera donde vendrán pescadores de países limítrofes como Uruguay, Brasil y Paraguay lo que es muy importante para nosotros, por el flujo turístico que siempre tenemos con estos vecinos países. Con respecto a la pesca está muy buena, se siguen dando dorados y se han sacado de muy buenos portes. Con respecto al río el agua está limpia, pero ahora está bajando el río y creo que llegará nuevamente a la altura que tenía anteriormente con la gran bajante. De todas maneras se puede seguir pescando y nosotros aquí no tenemos inconveniente para salir al río. Les dejo un gran abrazo para vos y todos los pescadores, hasta la próxima semana". Concordia Prov. Entre Ríos: Finalmente el amigo y guía de pesca Cacho Toller me informa sobre el pique en Concordia: "Hola Luis María y amigos del Semanario del Pescador. Bueno acá el río está en muy buena altura, está rondando entre los cuatro y cinco metros todos los días. La verdad que está en muy buena altura para la pesca del dorado, bogas no hay todavía y está entrando mucha agua del norte por lo que se ve que ha llovido bastante en Brasil, en el norte de Argentina y va a ver agua por unos cuantos días más. Los dorados, hablando de tamaños, hay de todos los tamaños y como siempre en Concordia nunca sabes en qué momento vas a pinchar el dorado de tu vida. En estos días lo único que nos complicó un poco fueron los fuertes vientos que hubo, pero ya van mejorando a partir de mañana y dan días lindos". En nuestro programa televisivo Nº 899 de esta semana, te mostramos la segunda parte de nuestro relevamiento de pesca en aguas del Guazú, el Bravo y el Alférez Nelson Page en compañía con el amigo y colaborador Jorge Alberto Robson, además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.





Sardinas capturadas por nuestro amigo y corresponsal Valentín del Castillo desde el muelle del Campana Boat Club esta semana.

“Esta semana con muchísima información de interés para los amigos pescadores ” https://t.co/ydY9Wpf5dn (via @revue) — Semanario del Pescador (@sepescador) September 30, 2021

#Adelanto 01/10/2021 · 08:25 Hs.

Viernes 1º de Octubre de 2021:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13201 - Edición 24 Páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ...