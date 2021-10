» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 01/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D:

Triunfo demoledor de Puerto Nuevo









Con doblete de Rodrigo Martínez y un tanto de Santiago Ojeda, Puerto Nuevo venció 3-0 a Deportivo Paraguayo. En la próxima fecha enfrentará a Cambaceres. Por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Primera D, Puerto Nuevo venció 3-0 a Deportivo Paraguayo en un partido que se disputó en el estadio Juan Antonio Arias de Liniers. Así, los Auriazules estiraron el invicto iniciado en el Torneo Apertura y, por el momento, se ubican en lo más alto de la tabla de posiciones. Disputado en una tarde lluviosa, en la que el campo de juego propició más de un resbalón, el partido fue protagonizado por Puerto Nuevo que, desde los primeros minutos, buscó el gol y amenazó en reiteradas ocasiones el arco defendido por Facundo Genero. No obstante, Deportivo Paraguayo tuvo su momento y lo aprovechó para adueñarse de la pelota y llegar a Tabaré Benítez, quién respondió magistralmente los pocos ataques del rival. Una de las figuras más importantes del partido fue Rodrigo Martínez que estuvo encendido los 90 minutos. A los 29 minutos del primer tiempo abrió el marcador con un derechazo a media distancia. Otro jugador destacado fue Santiago Ojeda que, a los 22 minutos del segundo tiempo, puso el 2-0 con un remate desde afuera del área. Además Kevin Redondo, Alexander Meza y Mario Godoy estuvieron a punto de convertir pero no se les pudo dar; en el caso de Godoy fue el offside el que se lo negó. Finalmente, Martínez aprovechó un error de la defensa en la salida y liquidó el partido. Por su parte, Deportivo Paraguayo fue impreciso y le costó encontrar el ritmo del partido. Los jugadores que más incomodaron a los Auriazules fueron Willian Giménez, Franco Maidana y Gastón Aranda; éste último fue el que más cerca estuvo del gol de descuento. Al finalizar el partido, Rodrigo Martínez declaró a "Entrenados por Dios": "La cancha estaba rápida, mojada, sabíamos que teníamos que probar de afuera del área, que una iba a quedar. Yo tenía en la cabeza que alguna me iba a quedar. En el partido pasado no me quedó, no tuve esa suerte, y hoy estuve más enfocado en eso. [Estoy] contento por los dos goles". Cabe agregar que en este partido, Antonio Samaniego y Selem Lojda no estuvieron en la cancha debido a que, frente a Juventud Unida, fueron expulsados. Así, Puerto Nuevo se ubicó en lo más alta de la tabla de posiciones con 7 unidades pero, si Sportivo Barracas vence a Juventud Unida, le puede arrebatar la punta. En cuanto a los partidos de esta tercera fecha, en el día de ayer Argentino de Rosario empató 1-1 con Cambaceres. Hoy se disputarán los siguientes partidos: Centro Español vs Liniers, Central Ballester vs Yupanqui, Deportivo Muñiz vs Lugano y Juventud Unida vs Sportivo Barracas (todos a partir de las 15.00). En el próximo partido, Puerto Nuevo se enfrentará a Cambaceres. SÍNTESIS DEL PARTIDO DEPORTIVO PARAGUAYO (0): Facundo Genero; Jonathan Villasanti, Agustín Godoy, Nicolás Ruiz y Manuel Bastos; Rubén Barrionuevo, Lucas González, Franco Maidana y Francisco Báez; Joaquín Pellico y Willian Giménez. DT: Martín Pizzella. SUPLENTES: Aaron Caraballo, Nahuel González, Damián De León, Damián Casas, Gastón Aranda, Martín Mesilla y Matías Casales. PUERTO NUEVO (3): Tabaré Benítez; Santiago Ojeda, Luis Rodríguez, Mario Godoy y Kevin Casco; Brian Picca, Kevin Redondo, Ezequiel Ramón y Rodrigo Martínez; Alexander Meza y Gastón Pérez. DT: Gastón Dearmas. SUPLENTES: Facundo Brito, Sandro Areco, Santiago Candia, Eliseo Aguirre, Marcos Quiroga, Enzo Moreno y Jeremías Villarreal. GOLES: PT 29m Rodrigo Martínez (PN). ST 22m Santiago Ojeda (PN); y 28m Rodrigo Martínez (PN). CAMBIOS: ST De León x González y Aranda x Pellico (DP); 16m Caraballo x Villasanti (DP); 16m Quiroga x Picca (PN); 30m Casas x Báez (DP); 32m González x Bastos (DP); 34m Aguirre x Ramón (PN). CANCHA: Estadio Juan Antonio Arias de Liniers. Árbitro: Guido Mascheroni.





Puerto Nuevo se impuso 3-0 ante Deportivo Paraguayo. Foto: Puerto Nuevo.