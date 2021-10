Este miércoles, Argentina se impuso 3-2 frente a República Checa y se clasificó a las semifinales. Su próximo rival será Rusia. Este miércoles, la Selección Argentina venció a República Checa 3-2 (22-25, 25-22, 25-17, 22-25, 15-13) y se clasificó a las semifinales del Mundial de Vóley Sub 21. El equipo dirigido por Martín López, tiene entre sus filas al campanense Ramsés Cascú, jugador formado en el Club Ciudad de Campana, que se encuentra transitando su segunda experiencia mundialista. Cabe aclarar que, en el año 2019, Cascú integró el equipo que se subió al tercer escalón del podio en el Mundial Sub 19 de Túnez tras vencer 3-1 a Egipto. La Selección Argentina debutó en el mundial con una contundente victoria 3-0 frente a Marruecos. En el siguiente encuentro, los dirigidos por López hicieron un partidazo y se impusieron 3-2 ante Irán. Sin embargo, la "albiceleste" cayó 3-1 contra Bélgica, equipo que fue imbatible y tuvo como figura a Ferre Reggers. En el inicio de la segunda ronda arribó la segunda derrota, que fue contra Italia 3-0, en un partido en el que los italianos se apoyaron en los errores de los argentinos para ampliar su ventaja. Luego, Argentina revirtió el resultado ante los belgas y volvió al triunfo con Cascú como uno de los jugadores más destacados por su actuación en el tercer set. Los siguientes en caer fueron los checos que, pese a dar pelea, tuvieron que resignarse a la derrota. Así, la Selección se convirtió en semifinalista y se tendrá que enfrentar a Rusia, el próximo sábado (en horario a confirmar), por el pase a la final. Por otra parte, el otro partido de la semifinal será entre Italia y Polonia.



